В частности, гражданам нашей страны грозит норовирус, предупредила заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медуниверситета.

Из-за того, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, гражданам Украины угрожают несколько вирусов. Сначала "пойдут вирусные гастроэнтериты".

Украинцев могут "атаковать" норовирус, энтеровирусы и ротавирус, рассказала заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета, эпидемиолог Наталья Виноград в эфире канала "FreeДом".

"…Ротавирус - один из тех вирусов, которые свойственны, которые мы ждали, которые понимали, что он может быть. Перед этим может быть норовирус. Пока тихо, не зафиксировали. Пойдут еще энтеровирусы, тоже очень большая группа и очень серьезная. И это начало…", - предупредила собеседница.

Последствия подрыва Каховской дамбы - сегодня это стоит знать

Россияне в ночь на 6 июня полностью уничтожили Каховскую ГЭС. Вода из Каховского водохранилища начала заливать огромные территории, в частности, затапливать населенные пункты, свалки, туалеты, канализации и скотомогильники.

Грязная вода уже оказалась в Черном море. Директор Украинского национального центра экологии моря Виктор Коморин предупредил, что рыба в Одесском заливе уже стала очень опасной.

Справка УНИАН. Гастроэнтеритом называют воспаление желудочно-кишечного тракта, которое могут спровоцировать целая группа вирусов. В частности, к такой проблеме приводит норовирус.

Из-за норовируса возможны эпидемии, поскольку он очень заразный и устойчивый, на множество дезинфицирующих средств он не реагирует. Передается через воздух, контактным, а также фекально-оральным путем. Основными симптомами норовируса считаются, в частности, тошнота, частая рвота, высокая температура и головокружение.

Энтеровирусные ифекции - это острые инфекционные заболевания. Опасность этих вирусов заключается в том, что они могут до нескольких месяцев сохранять жизнеспособность во влажной почве и в поверхностных шарах водоемов. Энтеровирусы передаются воздушно-капельным, контактно-бытовым путем и через воду. Такие вирусы способны поражать центральную нервную систему человека.

При инфицировании энтеровирусом могут быть расстройство желудка, тошнота, потеря обоняния, запоры, которые чередуются с диареей.

Ротавирусом называют инфекционное заболевание, которое поражает слизистые тонкого кишечника и ротоглотки. Другое название - кишечный/желудочный грипп. Это заболевание очень распространенное, его вызывает РНК-геномный вирус из семейства Reoviridae.

Ротавирусом можно заразиться, если его возбудитель окажется в воде, которая используется для бытових потребностей. Кроме того, ротавирус можно "подхватить", если скупнуться в водоемах, загрязненных сточными водами, или во время контакта с инфицированным человеком.

Еще заразиться можно, если употребить в пищу что-то, в чем есть возбудитель ротавируса, например, молочные продукты.

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