Согласно недавно проведенным исследованиям, утверждения о том, что вода помогает сжигать калории и снижать аппетит, не соответствуют действительности.

Существует мнение, что если вы пытаетесь похудеть, следует пить много воды каждый день, по некоторым советам из интернета, до 4,5 литров. Утверждается, что вода помогает сжигать калории и снижать аппетит, что, в свою очередь, приводит к потере веса.

Однако, как пишет The Conversation, согласно исследованиям, размещенным на платформе по биомедицинским публикациям PubMed, к сожалению, существует мало доказательств, подтверждающих эти утверждения.

Миф 1 - вода помогает сжигать калории

Одно из исследований с участием 14 молодых людей показало, что употребление 500 мл воды увеличивает расход энергии в состоянии покоя примерно на 24 процента. Другое исследование с участием восьми молодых людей выявило увеличение расхода энергии только тогда, когда вода была холодной, и то, всего на 4%. В обоих случаях эффект был непродолжительным и длился всего час.

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"Таким образом, хотя с научной точки зрения это возможно, фактическое чистое увеличение количества сожженных калорий незначительно. Например, даже если вы выпиваете дополнительно 1,5 литра воды в день, это сэкономит меньше калорий, чем вы получите, съев кусок хлеба", - отмечается в статье.

Миф 2 - вода во время еды снижает аппетит

Это утверждение кажется разумным, поскольку, если ваш желудок хотя бы частично наполнен водой, в нем остается меньше места для еды, поэтому вы в конечном итоге едите меньше.

Ряд исследований подтверждают это, особенно те, которые проводились среди людей среднего и старшего возраста. По этой причине также людям, которые плохо себя чувствуют или имеют плохой аппетит, не рекомендуется пить перед едой, поскольку это может привести к недоеданию.

Одно из исследований, проводившееся среди людей разных возрастных категорий, показало, что люди среднего и старшего возраста потеряли 2 кг за 12-недельный период, когда они пили воду перед едой, по сравнению с людьми, которые не пили воду во время еды. В то же время, более молодые участники (в возрасте 21–35 лет) не потеряли вес, независимо от того, пили ли они воду перед едой или нет.

"Существует очень мало качественных доказательств того, что снижение аппетита в целом приводит к потере веса с течением времени, - отмечается в статье. - Таким образом, хотя вода может притуплять аппетит, это вряд ли приведет к долгосрочному изменению веса".

Отмечается, что есть довольно веская причина, почему вода сама по себе не очень эффективна для регулирования аппетита.

"Когда пища попадает в желудок, она запускает рецепторы растяжения, которые, в свою очередь, приводят к выбросу гормонов, которые сообщают нам, что мы сыты. Но поскольку вода является жидкостью, она быстро выводится из нашего желудка, то есть фактически не насыщает... Таким образом, даже если выпить ее в конце еды, это не обязательно продлит ваше чувство сытости", - говорится в статье.

В то же время вода может способствовать снижению веса опосредованно, поскольку замена высококалорийных напитков, таких как газированные напитки и алкоголь, на воду может быть простым способом снизить ежедневное потребление калорий, что может помочь в потере веса.

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