Существует мнение, что если вы пытаетесь похудеть, следует пить много воды каждый день, по некоторым советам из интернета, до 4,5 литров. Утверждается, что вода помогает сжигать калории и снижать аппетит, что, в свою очередь, приводит к потере веса.
Однако, как пишет The Conversation, согласно исследованиям, размещенным на платформе по биомедицинским публикациям PubMed, к сожалению, существует мало доказательств, подтверждающих эти утверждения.
Миф 1 - вода помогает сжигать калории
Одно из исследований с участием 14 молодых людей показало, что употребление 500 мл воды увеличивает расход энергии в состоянии покоя примерно на 24 процента. Другое исследование с участием восьми молодых людей выявило увеличение расхода энергии только тогда, когда вода была холодной, и то, всего на 4%. В обоих случаях эффект был непродолжительным и длился всего час.
"Таким образом, хотя с научной точки зрения это возможно, фактическое чистое увеличение количества сожженных калорий незначительно. Например, даже если вы выпиваете дополнительно 1,5 литра воды в день, это сэкономит меньше калорий, чем вы получите, съев кусок хлеба", - отмечается в статье.
Миф 2 - вода во время еды снижает аппетит
Это утверждение кажется разумным, поскольку, если ваш желудок хотя бы частично наполнен водой, в нем остается меньше места для еды, поэтому вы в конечном итоге едите меньше.
Ряд исследований подтверждают это, особенно те, которые проводились среди людей среднего и старшего возраста. По этой причине также людям, которые плохо себя чувствуют или имеют плохой аппетит, не рекомендуется пить перед едой, поскольку это может привести к недоеданию.
Одно из исследований, проводившееся среди людей разных возрастных категорий, показало, что люди среднего и старшего возраста потеряли 2 кг за 12-недельный период, когда они пили воду перед едой, по сравнению с людьми, которые не пили воду во время еды. В то же время, более молодые участники (в возрасте 21–35 лет) не потеряли вес, независимо от того, пили ли они воду перед едой или нет.
"Существует очень мало качественных доказательств того, что снижение аппетита в целом приводит к потере веса с течением времени, - отмечается в статье. - Таким образом, хотя вода может притуплять аппетит, это вряд ли приведет к долгосрочному изменению веса".
Отмечается, что есть довольно веская причина, почему вода сама по себе не очень эффективна для регулирования аппетита.
"Когда пища попадает в желудок, она запускает рецепторы растяжения, которые, в свою очередь, приводят к выбросу гормонов, которые сообщают нам, что мы сыты. Но поскольку вода является жидкостью, она быстро выводится из нашего желудка, то есть фактически не насыщает... Таким образом, даже если выпить ее в конце еды, это не обязательно продлит ваше чувство сытости", - говорится в статье.
В то же время вода может способствовать снижению веса опосредованно, поскольку замена высококалорийных напитков, таких как газированные напитки и алкоголь, на воду может быть простым способом снизить ежедневное потребление калорий, что может помочь в потере веса.
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