Специалисты отметили, что куркума является буквально чудодейственным средством для укрепления здоровья.

Исследования показывают, что куркума блокирует образование жира, снижает тягу к углеводам и уменьшает воспаление.

Куркума уже некоторое время является одним из самых популярных суперпродуктов и не зря. Она давно зарекомендовала себя как чудодейственное средство для укрепления здоровья, пишет Firstforwomen.

Эксперты советуют обратить внимание на этот продукт тем, кто мечтает похудеть, поскольку мощные соединения куркумы подавляют воспаление, регулируют кишечные бактерии и улучшают жировой обмен.

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Как куркума ускоряет потерю веса

1. Куркума блокирует накопление жира. Исследование показало, что куркумин уменьшает распространение жира по всему телу.

2. Куркума подавляет тягу к углеводам. Куркума помогает остановить приток дрожжевых грибков, которые проникают в кишечник, вызывая тягу к углеводам и замедляя обмен веществ. Это потому, что куркумин, содержащийся в куркуме, отключает цикл самовосстановления дрожжей и снижает их способность прикрепляться к кишечнику на 74%, исключая возможность чрезмерного роста сахаролюбивых дрожжей.

3. Куркума уменьшает воспаление. Благодаря современным факторам, таким как стресс, загрязнение окружающей среды и переработка пищевых продуктов, у большинства из нас внутри организма постоянно существует скрытый иммунный ответ, который ученые называют воспалением. Доказано, что куркума значительно уменьшает это воспаление. В результате боли в суставах могут прекратиться, исчезнут головные боли и высвободится жир.

"Когда у вас меньше воспаления в клетках, это освобождает ваш метаболизм, позволяя ему гореть сильнее", - сказал аюрведический врач Сухас Кширсагар.

Специалисты утверждают, что куркума поможет при ожирении, вызванном или усугубленном воспалением

Другие преимущества куркумы для здоровья

Она может облегчить боль лучше, чем безрецептурные лекарства. Куркума обращает вспять старение мозга, а также способна сохранить здоровье вашего сердца.

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