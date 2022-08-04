Польза и вред груши хорошо изучены учеными. Эти фрукты - целый кладезь витаминов.

В августе наступает время сбора сочных и мягких груш. Эти фрукты вкусны в свежем виде, а также из них готовят роскошное грушевое варенье. Многие люди даже не подозревают, насколько полезны эти привычные и недорогие фрукты. УНИАН назвал 5 полезных свойств груш для здоровья, а также предупредил о возможном вреде от этих фруктов.

Польза груши для пищеварительной системы

Огромное количество клетчатки в этом фрукте делает грушу очень ценным продуктом для пищеварения и микрофлоры желудка. Грубая клетчатка облегчает опорожнение и полезна при запорах, а также снижает уровень вредного холестерина.

Польза груши для сердца и сосудов

Кожура груши содержит флавоноиды, которые очень полезны для сосудов, улучшают свёртывание крови и качество эритроцитов. Фрукт богат антиоксидантами, которые помогают в профилактике болезней сердца и сосудов.

Польза груши для мочеполовой системы

Груши рекомендуется употреблять при болезнях печени. Растительные волокна в её составе помогают выводить желчь. Много в груше арбутина - вещества, эффективного в борьбе с инфекциями мочеполовых путей.

Польза груши для кожи и волос

Пищевые волокна в составе груши важны для гладкости кожи. Витамины С, К и медь, которыми богат фрукт, замедляют старение кожи и образование морщин. Маски и бальзамы с грушей увлажняют волосы и возвращают им природный блеск.

Польза груши для женщин

Флавоноиды в составе груши снижают риск развития рака груди и яичников. Фолиевая кислота, которой богаты груши, очень важна для беременных женщин и иммунитета будущего ребенка, а также уменьшает вероятность выкидыша.

Вред груши: кому противопоказан этот фрукт

Груша обладает слабительным эффектом, поэтому в больших количествах фрукт может вызвать диарею. Также груши не рекомендуется есть натощак, чтобы не было дискомфорта в желудке. Не рекомендуется есть этот фрукт при язвенной болезни.

Вас также могут заинтересовать новости: