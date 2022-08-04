Чем полезен летний фрукт для организма и почему нельзя есть много абрикосов - узнайте в материале УНИАН.

Раньше в Древнем Риме и Греции абрикос называли "армянским яблоком". Всё потому, что, согласно одной из версий, абрикосы распространились по миру благодаря купцам из Армении. Кстати, в Армении до сих пор абрикос считается символом нации. Существует даже кинофестиваль "Золотой абрикос".

С латинского название фрукта переводится как "скороспелый" и это оправдано, ведь фрукт действительно поспевает очень быстро. До какого-то времени абрикосы и персики так и называли: "скороспелый" и "позднеспелый".

УНИАН расскажет, сколько штук абрикосов можно есть в день и как правильно выбирать спелый летний фрукт.

Абрикосы - польза и влияние на организм

Большое количество каротиноидов - причина, по которой фрукт обрел такой насыщенный оранжевый цвет. Эти вещества положительно влияют на зрение и кожу, а также предотвращают преждевременное старение клеток.

Также в абрикосах высокое содержание калия - на 100 гр фрукта - 70% от суточной нормы человека.

Фрукт выводит токсины из организма, снижает уровень холестерина, благоприятно влияет на обменные процессы. Содержит большое количество полезных веществ:

витамин С - благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, поддерживает эластичность тканей, нормализует давление и восстанавливает водный баланс;

- благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, поддерживает эластичность тканей, нормализует давление и восстанавливает водный баланс; антиоксиданты - запускают регенерацию клеток, препятствует появлению свободных радикалов, останавливает патогенные процессы;

- запускают регенерацию клеток, препятствует появлению свободных радикалов, останавливает патогенные процессы; клетчатка - выводит из организма шлаки, улучшает пищеварение, способствует легкой усвояемости полезных веществ из других продуктов;

- выводит из организма шлаки, улучшает пищеварение, способствует легкой усвояемости полезных веществ из других продуктов; витамины А, Е и В9 - обеспечивают противовоспалительный эффект, оказывают омолаживающее действие;

- обеспечивают противовоспалительный эффект, оказывают омолаживающее действие; марганец, кальций, железо - регулируют уровень сахара, гемоглобина, улучшают работу центральной нервной системы.

Также абрикос обладает легким слабительным эффектом, что позволяет нормализовать стул и улучшить перистальтику кишечника. Абрикосы при простуде дают отхаркивающий эффект, если пить чай с абрикосовой мякотью.

Вред абрикоса - чем опасен фрукт

Покупать абрикос лучше всего в июле - августе, тогда фрукт не будет обработан химикатами. Среди полезных веществ присутствует и неоднозначный амигдалин. Его переизбыток в организме может привести к отравлению. Диетологи говорят, что в день можно есть 4-5 абрикосов и не более.

Кому нельзя абрикосы - противопоказания для употребления

Категорически запрещено употреблять такой фрукт людям с язвой и сахарным диабетом. Также следует быть осторожными беременным и детям, так как абрикос сам по себе относится к числу фруктов - аллергенов.

Как выбрать абрикосы - признаки спелого фрукта

Посмотрите на плоды - их окрас должен быть ярким и ровным, без признаков поражения вредителями. Фрукты должны быть сухими, в меру плотными и ароматными.

Какие абрикосы покупать:

плоды ровного оттенка без некрасивых пятен (красные или оранжевые вкрапления могут быть);

присутствует характерный аромат;

абрикосы абсолютно сухие и плотные по структуре;

при нажатии фрукт не деформируется;

поверхность без трещин и повреждений (их наличие говорит о том, что абрикос перезрел);

косточка хорошо отделяется от мякоти.

Ранее мы рассказывали, как сделать абрикосовое варенье на зиму.

Вас также могут заинтересовать новости: