Что будет, если каждый день есть чеснок и кому категорически запрещено это делать - узнайте в материале УНИАН.

Издавна люди относились к чесноку с неким пиететом - считалось, что это растение отлично защищает от нечистой силы. Древние египтяне, в свою очередь, знали, что регулярное употребление чеснока помогает в период профилактики инфекционных заболеваний. УНИАН расскажет, что лечит чеснок и есть ли смысл употреблять его каждый день.

Ранее мы говорили о том, как хранить чеснок в квартире.

Польза чеснока для мужчин и женщин

Существует мнение, будто даже в рукописях древних египтян было указано, что рабочим регулярно давали чеснок - он был необходимой составляющей полноценного рациона и предотвращал развитие многих заболеваний.

Врачи акцентируют внимание на нескольких полезных свойствах чеснока. Данный продукт способен:

понизить "вредный" холестерин, который провоцирует образование атеросклеротических бляшек;

отрегулировать давление и снизить нагрузку на сердце;

поспособствовать борьбе человека с инфекциями в кишечнике;

подавить развитие бактерий и вирусов, а также грибов;

улучшить состояние сосудов;

замедлить процессы старения организма;

избавить человека от паразитов (гельминтов).

Некоторые специалисты утверждают, что чеснок полезен при профилактике онкологических заболеваний, но к этой информации каждый человек относится по-своему.

Помните о том, что чеснока в день можно съедать от половины до одного зубчика.

Кому категорически нельзя есть чеснок

Чеснок, как и любой другой продукт, может нанести существенный ущерб здоровью, если употреблять его неправильно. К примеру, на голодный желудок есть чеснок нельзя - желудочный сок будет выделяться активнее, а это вредно для слизистой.

Также от употребления чеснока стоит воздержаться, если у вас:

хронические заболевания ЖКТ;

нарушения свертываемости крови;

пониженное кровяное давление;

пониженный уровень сахара в крови.

Каждый "дар природы" может быть и лекарством, и ядом - в зависимости от дозы. Именно поэтому перед употреблением чеснока в профилактических целях посоветуйтесь с врачом и не злоупотребляйте.

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