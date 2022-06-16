Издавна люди относились к чесноку с неким пиететом - считалось, что это растение отлично защищает от нечистой силы. Древние египтяне, в свою очередь, знали, что регулярное употребление чеснока помогает в период профилактики инфекционных заболеваний. УНИАН расскажет, что лечит чеснок и есть ли смысл употреблять его каждый день.
Ранее мы говорили о том, как хранить чеснок в квартире.
Польза чеснока для мужчин и женщин
Существует мнение, будто даже в рукописях древних египтян было указано, что рабочим регулярно давали чеснок - он был необходимой составляющей полноценного рациона и предотвращал развитие многих заболеваний.
Врачи акцентируют внимание на нескольких полезных свойствах чеснока. Данный продукт способен:
- понизить "вредный" холестерин, который провоцирует образование атеросклеротических бляшек;
- отрегулировать давление и снизить нагрузку на сердце;
- поспособствовать борьбе человека с инфекциями в кишечнике;
- подавить развитие бактерий и вирусов, а также грибов;
- улучшить состояние сосудов;
- замедлить процессы старения организма;
- избавить человека от паразитов (гельминтов).
Некоторые специалисты утверждают, что чеснок полезен при профилактике онкологических заболеваний, но к этой информации каждый человек относится по-своему.
Помните о том, что чеснока в день можно съедать от половины до одного зубчика.
Кому категорически нельзя есть чеснок
Чеснок, как и любой другой продукт, может нанести существенный ущерб здоровью, если употреблять его неправильно. К примеру, на голодный желудок есть чеснок нельзя - желудочный сок будет выделяться активнее, а это вредно для слизистой.
Также от употребления чеснока стоит воздержаться, если у вас:
- хронические заболевания ЖКТ;
- нарушения свертываемости крови;
- пониженное кровяное давление;
- пониженный уровень сахара в крови.
Каждый "дар природы" может быть и лекарством, и ядом - в зависимости от дозы. Именно поэтому перед употреблением чеснока в профилактических целях посоветуйтесь с врачом и не злоупотребляйте.