"Контроль за курением не эффективен в большинстве стран мира", – заявили бывшие работники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и призвали пересмотреть политику по поводу курения.

Профессора Роберт Биглхол и Рут Бонита в статье для медицинского журнала The Lancet отмечают, что для того, чтобы политика ВОЗ по борьбе с курением работала, её нужно дополнить стратегией уменьшения вреда.

"Большинство людей курят, потому что зависимы от никотина. Стратегия уменьшения вреда от табака учитывает это и, используя бездымные продукты, помогает минимизировать влияние на организм вредных веществ, выделяемых при горении сигарет. Альтернативные способы доставки никотина имеют серьёзный потенциал и являются основой стратегии по уменьшению вреда", – отмечают Биглхол и Бонита в статье для The Lancet.

Отметим, что ключевым документом ВОЗ по борьбе с курением является Рамочная конвенция по борьбе с табаком (Framework on Tobacco Control). Она была инициирована ВОЗ в 2003 году и принята спустя два года. Документ послужил основой для мер по предотвращению рисков для здоровья, связанных с курением, на национальном, региональном и международном уровнях.

Эксперты отмечают, что Рамочная конвенция является устаревшей и не учитывает появление на рынке инновационных бездымных устройств доставки никотина, менее вредных, чем сигареты. Для снижения смертности среди курильщиков, которые не могут или не хотят отказаться от привычки, необходимо обеспечить доступ к альтернативным способам доставки никотина, которые не выделяют вредных токсинов и позволяют получать никотин с минимальными рисками для здоровья.

Игнорирование потенциала стратегии уменьшения вреда замедляет переход к будущему без сигарет, учитывая, что количество курильщиков почти не изменилось с момента подписания Рамочной конвенции. Ситуация усложняется еще и тем, что большинство курильщиков проживают в странах с невысоким уровнем дохода. В результате только 30% стран смогли приблизиться к снижению уровня курения среди взрослых на 30%, что было определено Целями устойчивого развития к 2030 году. Ежегодно из-за курения умирает 8 миллионов человек.

"Важно, чтобы те, кто занимается системой здравоохранения, не забывали о том, что есть люди, зависимые от табака, которые не могут бросить курить. Им не подходят ни пластыри, ни жвачки с никотином, поскольку они не учитывают психологический аспект курения. Поэтому важно исследовать и не исключать вариант получения никотина с минимальными рисками для здоровья. ВОЗ должна привлечь ведущих мировых экспертов для лучшего освещения проблемы и повышения осведомленности людей с высокой табачной зависимостью о бездымных системах доставки никотина, разнице между обычными сигаретами и системами для нагревания табака", – отметил Евгений Симонец, торакальный хирург, пульмонолог.

Ряд международных экспертов также поддерживают необходимость модернизации политики ВОЗ и считают, что политика контроля за курением и стратегия уменьшения вреда от курения должны быть взаимодополняемы. Доктор Фернандез, бывший президент Филиппинской стоматологической ассоциации и Филиппинского колледжа оральной и челюстно-лицевой хирургии, отмечает: "Прямая, но честная критика ВОЗ и Рамочной конвенции по борьбе с табаком со стороны двух квалифицированных экспертов в сфере здравоохранения является тревожным сигналом для ВОЗ, которая все еще слепо следует устаревшему подходу в решении проблемы курения".

В 2021 году на ежегодной конференции для экспертов табачной отрасли – The Virtual E-cigarette Summit – специалисты пришли ко мнению, что бездымные альтернативные продукты можно использовать как средство в борьбе с курением во всем мире.