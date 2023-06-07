На дне Каховской ГЭС могло быть много опасных для здоровья веществ, которые вследствие ее подрыва могут представлять значительную опасность для здоровья людей на подтопленных территориях, говорится в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
"Химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, уборных, свалок – могут оказаться в колодцах и открытых водоемах на территории, подтопленной в результате подрыва ГЭС страной-террористом", - отмечают в Минздраве.
Отмечается, что на месяцах уже работают специалисты Центра контроля и профилактики болезней (ЦКПХ) и отбирают пробы воды из водоемов и колодцев.
Рекомендации Минздрава
Также в Минздраве рассказали о правилах, которые необходимо соблюдать, чтобы снизить риск возникновения инфекционных заболеваний на пораженных территориях:
- Пить только бутилированную или привозную воду.
- Воду для приготовления пищи и хозяйственных нужд нужно брать только из проверенных источников. Отмечается, что река или колодец во дворе – больше не являются проверенными источниками воды. Как и водопровод, предназначенный для технических целей.
- Необходимо кипятить или дезинфицировать другим способом воду, взятую для питья, мытья фруктов, ягод или посуды. При этом в МОЗ отмечают, что кипячение не лишает воду химического загрязнения.
- Отказаться от продуктов, которые были подтоплены водой (даже от консервации).
- Подвергать все продукты термической обработке (варка, жарка, запекание).
- Тщательно мыть руки с мылом.
- Не одевать вещи, которые были загрязнены во время подтопления, без предварительной стирки и дезинфекции.
В Минздраве также отмечают, что в следующие 3-5 дней на Херсонщине и подтопленных районах на Запорожье из-за стремительного падения уровня воды будет наблюдаться мор рыбы.
"Собирать такую рыбу и употреблять (солить или вялить) категорически запрещено! Есть риск заболевания ботулизмом", - говорится в сообщении министерства.
Также в Минздраве сообщили, что в областях формируются запасы антибиотиков и сорбентов для лечения острых кишечных инфекций и призвали людей в случае боли в животе, рвоты, диареи, повышенной температуры тела и других необычных симптомов, не прибегать к самолечению, а немедленно обращаться к врачу.
Подрыв Каховской ГЭС - что известно
Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Это привело к подтоплению населенных пунктов, расположенных по обе стороны Днепра. Подтоплены более 80 населенных пунктов, и по словам местных властей, уровень воды в ближайшие 20 часов увеличится еще на метр.
В разведке Великобритании отметили, что в течение следующих нескольких дней конструкция дамбы еще больше разрушится, что приведет к большему затоплению.