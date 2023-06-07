В Минздраве рассказали о правилах, которые необходимо соблюдать, чтобы снизить риск возникновения инфекционных заболеваний.

На дне Каховской ГЭС могло быть много опасных для здоровья веществ, которые вследствие ее подрыва могут представлять значительную опасность для здоровья людей на подтопленных территориях, говорится в Telegram-канале Министерства здравоохранения.

"Химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, уборных, свалок – могут оказаться в колодцах и открытых водоемах на территории, подтопленной в результате подрыва ГЭС страной-террористом", - отмечают в Минздраве.

Отмечается, что на месяцах уже работают специалисты Центра контроля и профилактики болезней (ЦКПХ) и отбирают пробы воды из водоемов и колодцев.

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Рекомендации Минздрава

Также в Минздраве рассказали о правилах, которые необходимо соблюдать, чтобы снизить риск возникновения инфекционных заболеваний на пораженных территориях:

Пить только бутилированную или привозную воду.

Воду для приготовления пищи и хозяйственных нужд нужно брать только из проверенных источников. Отмечается, что река или колодец во дворе – больше не являются проверенными источниками воды. Как и водопровод, предназначенный для технических целей.

Необходимо кипятить или дезинфицировать другим способом воду, взятую для питья, мытья фруктов, ягод или посуды. При этом в МОЗ отмечают, что кипячение не лишает воду химического загрязнения.

Отказаться от продуктов, которые были подтоплены водой (даже от консервации).

Подвергать все продукты термической обработке (варка, жарка, запекание).

Тщательно мыть руки с мылом.

Не одевать вещи, которые были загрязнены во время подтопления, без предварительной стирки и дезинфекции.

В Минздраве также отмечают, что в следующие 3-5 дней на Херсонщине и подтопленных районах на Запорожье из-за стремительного падения уровня воды будет наблюдаться мор рыбы.

"Собирать такую рыбу и употреблять (солить или вялить) категорически запрещено! Есть риск заболевания ботулизмом", - говорится в сообщении министерства.

Также в Минздраве сообщили, что в областях формируются запасы антибиотиков и сорбентов для лечения острых кишечных инфекций и призвали людей в случае боли в животе, рвоты, диареи, повышенной температуры тела и других необычных симптомов, не прибегать к самолечению, а немедленно обращаться к врачу.

Подрыв Каховской ГЭС - что известно

Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Это привело к подтоплению населенных пунктов, расположенных по обе стороны Днепра. Подтоплены более 80 населенных пунктов, и по словам местных властей, уровень воды в ближайшие 20 часов увеличится еще на метр.

В разведке Великобритании отметили, что в течение следующих нескольких дней конструкция дамбы еще больше разрушится, что приведет к большему затоплению.

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