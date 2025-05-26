Хирург по пересадке волос объяснил, что на самом деле стоит за мужской и женской потерей волос.

Для многих потеря волос начинается незаметно: несколько дополнительных прядей на полу в душе или расческа собирает немного больше волос, чем обычно, или же пробор стал шире.

Однако у других, как пишет The Telegraph, выпадение волос наступает внезапно и резко, появляясь за одну ночь. Хирург по пересадке волос Бессам Фарджо назвал 13 основных причин потери волос и наилучшие способы решения этой проблемы.

1. Генетика

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Как объяснил хирург по пересадке волос Бессам Фарджо, если ваш отец и/или другие члены семьи мужского пола с любой стороны лысые, есть большая вероятность, что и вы будете лысыми.

Генетическая потеря волос может также наблюдаться у женщин.

"Лечение варьируется от лекарств, таких как миноксидил или финастерид [лекарство, обычно используемое для лечения увеличенной простаты]. В областях с очень выраженной потерей волос или там, где волосы почти полностью исчезли, может быть рекомендована пересадка волос", - рассказал специалист.

2. Менопауза

Происходящие гормональные изменения могут привести к потере волос, объяснил Фарджо. Он отметил, что волосы выпадают вокруг линии роста и на макушке, при этом кожа головы становится более заметной.

"ЗГТ [гормонозаместительная терапия] может помочь, поскольку она помогает восстановить уровень женских гормонов, хотя это зависит от того, насколько сильна потеря волос", - сказал Фарджо.

"Другой вариант — миноксидил в жидкой, пенистой или таблетированной форме, хотя последний вариант лучше всего подходит для тех, кто чувствителен к местному применению", - посоветовал врач.

3. Стресс или беспокойство

Потеря волос в результате стресса, тревоги или травмы может вызвать состояние, называемое телогеновой алопецией, которое приводит к "диффузному истончению" по всей голове. Это также может произойти после тяжелой болезни или операции. "Шок заставляет организм терять намного больше волос, чем обычно, и становится очевидным через три-четыре месяца после травматического события", - объяснил Фарджо.

Фарджо предлагает выжидательный подход - все должно пройти само собой, как только стресс спадет.

4. Мало железа

Хотя врач может считать ваш уровень железа "удовлетворительным" (что подтверждается анализом крови), он может быть намного ниже уровня, необходимого для роста волос.

Помимо восполнения уровня железа с помощью богатых железом продуктов, таких как красное мясо, бобы, орехи, сухофрукты и шпинат, стоит рассмотреть добавки. Важно сначала сделать анализ крови прежде чем принимать добавки с железом. Врач предупредил, что избыток железа может привести к повреждению органов.

5. Проблемы со щитовидной железой

"Недостаточная активность щитовидной железы чаще связана с выпадением волос, но повышенная активность щитовидной железы может также влиять не только на выпадение волос, но и на качество волос, люди жалуются на ломкие, похожие на солому волосы. Это связано с дисбалансом гормонов щитовидной железы, который нарушает цикл волос [типичный цикл роста, покоя и выпадения]", - объяснил специалист.

Хорошая новость заключается в том, что этот тип потери волос обычно обратим после устранения проблем со щитовидной железой (обычно с помощью лекарств).

6. СПКЯ

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) провоцирует потерю волос. Врач посоветовал женщинам сходить к гинекологу. В этом случае лечение СПКЯ должно помочь устранить потерю волос.

Он добавил, что на волосы может влиять и диабет, который поражает и мужчин женщин. "В целом, коррекция или лечение состояния - лучший способ решить проблему", - констатировал врач.

7. Прием очень большого количества добавок

"Прием слишком большого количества витамина А может иметь противоположный эффект, вызывая внезапное выпадение волос", - предупредил Фарджо.

Единственное исключение Витамин D. "Дефицит витамина D связан с выпадением волос (особенно с тем, что происходит по всей голове), и поскольку у большинства из нас его дефицит, я бы рекомендовал принимать его", - сказал врач.

8. Лекарства

Все, от разжижающих кровь и антидепрессантов до противозачаточных таблеток, может вызвать выпадение волос, и многие об этом совершенно не знают.

Врач отметил, что более 100 видов лекарств имеют выпадение волос в качестве побочного эффекта. Он отметил, что прекращение приема лекарств может остановить выпадение волос.

9. Прием репаратов для похудения

Все, что вызывает внезапную или сильную потерю веса (то есть оказывает стресс на организм), может вызвать телогеновую алопецию (полную потерю волос).

В таком случае врач рекомендует прекратить прием таких препаратов.

10. После рождения ребенка

Врач объяснил, что во время беременности процесс потери волос замедляется. Но то, что поднимается, должно опуститься, и после родов происходит балансировка. Результатом обычно становится истончение по всей голове. Когда волосы становятся гуще во время беременности, эта послеродовая потеря может ощущаться еще более драматично, но через полгода эта чрезмерная компенсация прекращается, и все приходит в норму.

11. Прием противозачаточных таблеток

Они могут влиять на волосы поскольку содержат синтетический эстроген и прогестерон. "Эстроген, как правило, полезен для волос, поэтому, если в вашем противозачаточном средстве достаточно эстрогена, оно не должно способствовать выпадению волос", - объяснил Фарджо.

12. ИППП

Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП) могут вызвать неравномерную, очаговую потерю волос как на коже головы, так и на бровях, ресницах, бороде, а иногда и на волосах на теле.

Как и в случае с другими состояниями, после лечения потеря волос должна ослабнуть.

13. Очаговая алопеция

Она может поражать как мужчин, так и женщин, но чаще встречается у детей, чем у взрослых.

"Лучший способ лечения - это рецептурные препараты, такие как стероиды и ингибиторы", - рассказал Фарджо.

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