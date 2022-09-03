Не следует легкомысленно относиться к выбору обуви, даже если речь идет о простых домашних тапочках или летних шлепках.

Давно известно, что неправильно подобранная обувь может принести вред здоровью человека. Домашняя обувь, как и летняя – не исключение. Ниже мы вам вкратце объясним, почему вредно носить шлепанцы, какие тапки носить дома, а также какой должна быть летняя обувь.

Почему дома надо ходить в тапочках

Начнем с объяснения, почему дома надо ходить в тапочках. Еще с давних времен известно, что ноги нужно держать в тепле. Это позволяет крови циркулировать по организму и предотвращает снижение иммунитета из-за переохлаждения. А поскольку в наших домах пол часто покрыт плиткой, линолеумом на "голом" бетоне, то ни о каком тепле этих поверхностей речи не идет. И даже деревянный пол может оказаться достаточно холодным для наших ног, особенно зимой. А позволить себе полы с подогревом может далеко не каждый.

Поэтому босиком лучше не ходить. Но могут ли приносить тапки вред? Конечно, ведь как уже упоминалось в начале – обувь должна быть правильной, в противном случае человеку грозит плоскостопие, проблемы с суставами и другие неприятности. Домашняя обувь, помимо сохранения тепла, должна поддерживать стопы. Стопа человека имеет форму своего рода "арки", которая помогает удерживать равновесие на неровных поверхностях, а также имеет амортизационный эффект. Но на твердых поверхностях, по которым ходит современный человек, нагрузка на стопу увеличивается, что со временем приводит к развитию плоскостопия.

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Также важно, чтобы обувь не была полностью плоской и твердой – подошва должна повторять форму стопы, фиксируя ее в анатомически правильном положении, а передняя часть обуви должен быть на пару сантиметров ниже пятки.

Еще один важным фактором является надежная фиксация обуви на ноге. Чтобы снизить нагрузку с ноги, обувь должна иметь задник с устойчивой формой. Без него стопа будет тратить много усилий, чтобы удержать тапок на ноге, что негативно скажется на здоровье.

Подытоживая, какие тапочки для дома лучше – теплые, с правильной подошвой и которые фиксируются на ноге, а не болтаются, как шлепки.

Почему вредно носить шлепанцы

Часто тапочки имеют форму шлепанец, и частично о том, почему нельзя ходить в шлепках постоянно, уже написано выше. Здесь мы немножко углубимся в тему.

Так чем опасны шлепанцы и другая похожая на них обувь, как тапки, сланцы, вьетнамки? Из-за отсутствия шнурков или других фиксаторов они "болтаются" на ноге, что вызывает сильное напряжение у пальцев ног и мышц стопы, которые стараются удержать обувь на ноге. Это ведет к деформации пальцев, когда суставы сгибаются вверх, и другим проблемам.

В общем, постоянно носить шлепанцы очень нежелательно, и даже опасно для здоровья. Но если вы используете эту обувь редко и недолго, например – дойти от отеля до пляжа летом, проблемы возникнуть не успеют.

Какой должна быть летняя обувь

Летняя обувь должна быть хорошо проветриваемой и удобной. Подовшу нужно выбирать гнущуюся и мягкую, и избегать плоской обуви. Из открытой обуви вместо шлепанец лучше выбрать сандалии или босоножки.

Подытоживая отметим, что поскольку все в организме взаимосвязано, неправильная обувь может привести к болям не только в стопах, но и в коленях, позвоночнике, шее. Не следует легкомысленно относиться к обуви, даже если речь идет о простых домашних тапочках.

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