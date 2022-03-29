Главное – не думать, что военные действия заходят в какую-то непонятную фазу, ведь обычные люди не владеют информацией, которую знают военные, поэтому часто делают ошибочные выводы.

Психолог Анна Кушнерук дала советы, как сбалансировать собственные эмоции, чтобы война не переходила в рутину.

Об этом она рассказала в эфире "Сніданок. Онлайн".

По ее словам, главное – не думать, что военные действия заходят в какую-то непонятную фазу, ведь обычные люди не владеют информацией, которую знают военные, поэтому часто делают ошибочные выводы.

"Я хочу призвать всех взрослых людей делать разницу между теми, кто находится в опасной ситуации, кто в окружении, и между людьми, которые находятся в условной безопасности... Давайте разграничивать, где есть физическая опасность, а где психическая. Конечно, мы уже все получили посттравматическое расстройство из-за того, что мы переживаем горе в своей стране. Но каждый на своем месте делает это горе меньше", – рассказала специалистка.

Как отметила Кушнерук, человек своими действиями, физической работой, улыбкой должен понимать: он вносит вклад в добро, а не в болезненное состояние. И считает, что к военным является неуважением то, когда люди в тылу начинают предвзято относиться к собственной жизни. Надо радоваться привычным вещам, по возможности проводить время вместе с близкими и приносить здоровый микроклимат в свою семью.

"Не всегда помощь она только в том, чтобы развлекать и создавать человеку искусственную реальность, в которой нет войны. Она была и есть, увы. А вот создать возможность, что я с тобой рядом, когда тебе тяжело – это настоящая поддержка", – подчеркнула психологиня.

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