Коты, по сведениям ученых, могут принести человеку очень много пользы, и она касается не только эмоциональной сферы жизни.

Ряд ученых из разных уголков мира активно занимались изучением вопроса, полезно ли гладить кошку, приносит ли это животное пользу человеку, и пришли к шокирующим ответам.

Выяснилось, что кошки могут быть полезными организму людей, и это научно доказано. Например, благодаря котам быстрее заживают раны и срастаются кости.

Но нельзя забывать о том, что нужно знать, где можно гладить кошку. Это обязательно, поскольку, если вы не угодите животному, то легко можете нарваться на мелкую месть - например, на "помеченный" диван. Но, даже если это и произойдет, не беда - УНИАН уже писал, как почистить диван от старых пятен и запаха.

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Где гладить кошку, чтобы получить максимум пользы для организма

Если у вас что-то болит - например, сердце, желудок, почки, суставы, кости, уложите кота именно на проблемное место и поглаживайте там, где ему это приносит удовольствие. Благодаря такой натуральной грелке ваше самочувствие ощутимо улучшится.

Ученые пришли к выводу, что кошачье мурлыкание, частота которого варьируется в диапазоне 25-150 Гц, влияет на человека, как ультразвуковая процедура. Так говорят исследователи из американского Института общения животных (Северная Каролина).

По их мнению, благодаря звукам такой частоты у человека возможно ускорение восстановления сухожилий, активное заживление переломов и ран, а также снижение интенсивности боли.

Что будет, если не гладить кошку - вред для вас и животного

Многие считают, что кошки "гуляют сами по себе", но ученые с исследовательской станции Конрада Лоренца и Венского университета развеяли этот миф. Ученые провели эксперимент, в результате которого пришли к выводу, что кошки любят находиться в компании человека и особенно примечательна их способность привязываться к женщинам.

Кошки могут запомнить то добро, которое хозяева им подарили, способны эмоционально поддержать человека.

Кроме того, западные исследователи пришли к выводам, что кошки - отличное "снотворное" и "антидепрессант" - они могут успокоить и отвлечь от неприятных мыслей. Если вы не будете делиться добром с кошкой, не будете ее правильно гладить, то лишитесь возможности получить этот позитив.

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