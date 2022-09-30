Среди диетологов бытует мнение, что приемы пищи после шести часов вечера находятся под жестким запретом. Действительно ли это вредно - читайте на УНИАН.

Миф о вреде приемов пищи после шести часов вечера возник не на пустом месте. Диетологи пришли к таким выводам изучив биоритмы человека.

Считается, что лучше всего человеческий организм переваривает и усваивает пищу именно в первой половине дня. В то же время съеденная вечером или ночью еда тяжело оседает в желудке.

Как оказалось, лучше всего переваривается и усваивается еда, съеденная в период с 12 до 16 часов дня. В этот период времени организм требует максимальное количество энергии.

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О запрете есть после 18:00 заговорили, предполагая, что к этому времени снижается активность человека, а потому он не нуждается в дополнительной энергии.

Позднее диетологи пришли к выводу, что ограничение на еду не нужно привязывать к конкретному времени суток. Достаточно не есть за четыре часа до сна. В то же время специалисты подсчитали, если человек ложится спать около 22:00, то последний прием пищи припадает на заветные 18:00.

Плюсы и минусы такого графика ужинов

Диетологи утверждают, что если перестать есть после шести вечера, у вас:

улучшится сон. Полный желудок оказывает давление на диафрагму и создает ощущение тяжести. Пустота в животе позволит организму запустить процесс отдыха и восстановления;

снизится уровень стресса, так как во сне человек не чувствует голод и ограничения в еде не скажутся на настроении;

уйдет часть лишнего веса.

Несмотря на все плюсы, у такого распорядка есть сразу несколько серьезных минусов. Так, не у всех график позволяет ложиться спать ежедневно в 22:00, а значит либо прием пищи будет сдвигаться, либо сидеть голодным придется дольше.

Помимо этого, привязка ко времени ужина обязывает постоянно успевать поесть до этого времени, а также исключает встречи с друзьями в ресторанах и кафе после 18:00.

В вопросе "голодного окна" в 12 и более часов мнение ученых разделилось. Некоторые доказывают, что это способствует омоложению организма и несет только плюсы, в то время как другие - что это создает небывалый стресс и шок для организма.

В связи с этим компромиссное решение есть за четыре часа до сна является наилучшим, ведь каждый погружается в объятия Морфея в разное время.

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