На смену морозной погоде местами придет плюсовая температура.

Прошлой ночью температура в Украине упала до -28°, а в пятницу воздух прогреется до плюсовых отметок. Подобные перепады температуры могут быть достаточно опасным для здоровья.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Врачи предупреждают, что подобное явления могут обернуться для человека инфарктом, инсультом или гипертоническим кризом. Для организма перепады температур - это стресс.

"Если взять людей преклонного возраста, то у них сосуды уже склерозированы, они не могут так быстро реагировать на перепады температур", - объясняет врач-терапевт Майя Потолочная.

Также стоит быть осторожными малышам, подросткам и беременным женщинам. Специалисты советуют высыпаться, употреблять побольше воды, дышать свежим воздухом и поменьше стрессовать.

На Старый Новый год, 14 января, в Украине заметно потеплеет. В светлое время суток по всей стране ожидается плюсовая температура. Ночью еще будет морозить, сильнее всего - на востоке страны. По всей Украине завтра ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега с дождем.

Кроме того, в пятницу в Украине будет очень ветрено и начнется оттепель. Порывы ветра могут достигать штормовых отметок в 25-27 м/с - это относится ко второму уровню опасности, предупредили в Гидрометцентре.

В Киеве в пятницу потеплеет до +4°, но погоду также испортит сильный ветер.