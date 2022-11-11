Избавиться от першения в горле не так уж и трудно, если быстро найти причину его появления.

С наступлением агрессивных осенних холодов все чаще донимает першение в горле. Порой этот симптом не проходит быстро, а имеющиеся в домашней аптечке средства не помогают.

УНИАН расскажет, как быстро убрать першение в горле.

Очень часто горло першит, но не болит. Этот симптом может сигнализировать как о кратковременном раздражении слизистых оболочек, так и о серьезных аллергических реакциях организма.

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Поэтому, сначала необходимо проанализировать, чем может быть вызвано першение в горле. Существует три самые распространенные причины, которые вызывают ощущение першения:

аллергические реакции - так организм защищается от аллергена;

вирус или бактериальная инфекция - обычно, в таком случае есть и другие симптомы (повышенная температура, чихание, слабость);

влияние окружающей среды - например, вы долго находились в помещении, которое плохо проветривают.

Как в домашних условиях вылечить першение в горле?

Аллергикам легче устранить першение в горле дома. Если вы не чувствуете боли, следовательно организм просто реагирует на воздействие какого-то аллергена. Попробуйте сделать тщательную влажную уборку, избавиться от массивных вещей, которые впитывают пыль, сменить постельное белье. Обычно после этого симптомы першение исчезают.

Если, кроме першения, вы чувствуете другие симптомы, характерные для вирусного или бактериального заболевания, старайтесь максимально избегать употребления слишком горячих, а также холодных напитков и еды. Стоит также исключить из рациона на ближайший день-два продукты, которые способны раздражать слизистые оболочки горла, в частности цитрусовые, орехи и тому подобное.

Пейте теплый чай, поддерживайте иммунитет витаминами и одевайтесь по погоде.

Нередко першение в горле становится хроническим симптомом. Стоит задуматься, почему першит в горле без кашля. Возможно, вы много времени находитесь в задымленных, плохо проветренных помещением, или же ваша деятельность связана со специфическими веществами с резкими запахами. Все это может вызвать першение в горле.

Если горло першит, но не болит, эти ощущения могут исчезнуть без лишних манипуляций. Если этого не произошло, успокаивайте горло теплыми напитками. Прекрасно подойдут травяные чаи.

Если вы испытываете постоянное першение в горле и покашливание, проанализируйте, что провоцирует такие симптомы. В некоторых случаях людям даже приходится менять сферу деятельности. Безразличие в такой ситуации может вызвать астму в будущем.

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