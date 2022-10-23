Чем отличается пансексуал от би - читайте на УНИАН.

Пансексуал - это простыми словами человек, которому безразличен пол и гендерная идентичность партнера.

Чем отличается эта ориентация от би? Бисексуал в своем выборе ориентируется на два пола - мужской и женский. В то же время пансексуал способен полюбить трансгендера или интерсексуала - мужчину или женщину с половыми органами другого пола.

Термин пансексуал имеет греческий корень πᾶν, которые означает "все".

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Впервые о нем заговорили еще в 1974 году. Термин появился в статье The New York Times о сексуальной революции. Авторы публикации отмечали, что бисексуальность стала трендом 1974 года, и на очереди - пансексуальность.

Спустя время тренд потерял размах, а о новом термине вспомнили лишь в 2010 году, когда сразу несколько знаменитостей заявили о необычной ориентации.

Известные звезды-пансексуалы

О нетрадиционной ориентации в Голливуде заявили актрисы Эмбер Херд ("Аквамен) и Шейлин Вудли ("Дивиргент", "Большая маленькая ложь"). Также с признанием вышли певицы Майли Сайрус и Кеша, но на них этот список не заканчивается.

Пансексуалы в культуре

В культуре необычная ориентация проявилась примерно в то же время, когда и прозвучали заявления знаменитостей. Так, в 2019 году вышел сериал "Эйфория", главной героиней которого является 17-летняя девушка-пансексуалка Ру. Ее сыграла известная певица и актриса Зендея.

В литературе пансексуальность нашла отображение в фэнтези-романе финской писательницы Магдалены Хай "Третья сестра". В произведении показан мир, в котором нет гендерной нормы.

Главный девиз представителей этой ориентации "Любовь есть любовь".

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