Высокая температура оказывает невидимое действие на на клеточном и молекулярном уровнях.

Сильная жара не только перегружает сердце и почки, замедляет умственную деятельность, но и может иметь невидимые последствия для организма - на клеточном и молекулярном уровнях. В частности она ускоряет старение организма. К такому выводу пришли американские ученые и представили его на научной встрече Геронтологического общества Америки в Сиэтле, штат Вашингтон, сообщает издание Nature.

Исследователи изучали влияние высокой температуры на здоровье, анализируя ДНК-маркеры более 3000 человек. По словам ученых, негативные последствия от жары могут проявляться не сразу как видимый результат, а скорее проявляться на клеточном и молекулярном уровнях, а впоследствии даже могут приводить к инвалидности.

Отмечается, что исследователи проанализировали ДНК-маркеры за 2016-2017 годы 3800 людей в возрасте 56 лет и старше. Они сравнивали эти данные с температурными картами Соединенных Штатов и искали корреляцию между состоянием молекулярных маркеров и количеством дней, когда тепловой индекс - показатель восприятия температуры, учитывающий как жару, так и влажность, - превышал 26,7 °C или 32,2 °C в месте проживания участника.

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Исследователи также учитывали расовую и этническую принадлежность человека, наличие курения, местонахождение человека, доход. Они выяснили, что те, кто жил в районах с большим количеством жарких дней в течение одного или шести лет, казались старше, чем те, кто жил в местах с более прохладной погодой.

Анализ одной группы молекулярных маркеров показал, что каждый раз, когда количество жарких дней увеличивалось на 10%, к молекулярному возрасту участников добавлялся 0,12 года. Другой набор молекулярных маркеров показал, что люди, живущие в жаре, старели на 0,6% быстрее.

В исследовании не учитывалось, есть ли у людей кондиционер и сколько времени они проводят на улице. Также не удалось отследить индивидуальные реакции на тепло. Это ученые надеются сделать, когда получат доступ к данным анализа молекулярных маркеров на основе образцов крови, взятых в 2022 году.

Аномальная жара в мире и Украине

2024 год, по прогнозам ученых Европейского Союза, станет самым жарким за всю историю наблюдений. Ожидается, что чрезвычайно высокие температуры сохранятся и в первые месяцы 2025 года.

Предыдущим самым жарким годом за всю историю наблюдений был 2023 год.

По прогнозам ученых, 2025 год может быть немного прохладнее текущего,

В Украине в этом году метеорологическое лето оказалось особенно длинным: оно началось в середине мая и продолжалось до первой декады октября. Эксперты уверены, что в дальнейшем продолжительность жаркого периода будет увеличиваться: лето будет начинаться раньше и заканчиваться позже.

Основной причиной таких изменений называют усиление парникового эффекта, который приводит к общему повышению температуры на планете.

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