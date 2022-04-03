Заместитель директора Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н. Амосова отмечает, что вся команда живет с первого дня войны в Институте и круглосуточно оказывает помощь взрослым и детям.

Весь спектр сердечно-сосудистых операций довоенного времени, несмотря на сложную ситуацию в Украине, выполняется и сейчас.

Об этом сообщил кардиохирург, заместитель директора Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н. Амосова Константин Руденко в эфире информационного телемарафона.

"Мы с первого дня войны находимся на месте, и администрация, и ведущие специалисты нашего института. Выполняются в полном объеме те операции, которые направлены на корректировку каких-то сложных и экстренных случаев. Кроме того, мы, безусловно, оказываем помощь нашим военнослужащим. Все патологии сердечно-сосудистой системы, которые на данный момент существуют, они, к сожалению, и в условиях войны остаются..., поэтому мы их решаем. Мы живем все уже больше месяца, с первого дня войны, в Институте, и наша команда оказывает помощь всем пациентам - и детям, и взрослым", - сказал он.

По словам Руденко, специалисты Института координируют более 40 центров по всей стране и готовы круглосуточно помогать нашим гражданам.

Также он рассказал, что с первого дня войны многие фонды европейских стран оказывают помощь Институту.

"Помощь идет с первого дня, постоянно из всех фондов европейских стран... Не только в военном отношении, но и в гуманитарном все стали единой стеной и помогают нашей стране защищать ее от врага", - добавил заместитель директора учреждения.

Ранее ученые сообщили, что употребление двух чашек кофе в день способно улучшить здоровье сердца.

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