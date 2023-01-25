Летальные случаи зафиксированы в трех странах.

Всемирная организация здравоохранения расследует, есть ли связь между смертями более 300 детей в Гамбии, Индонезии и Узбекистане и сиропами от кашля.

Как сообщает Reuters, ВОЗ указала на "неприемлемые уровни" токсинов в этих продуктах. Сейчас организация ищет дополнительную информацию о конкретном сырье, используемом шестью производителями в Индии и Индонезии. Поставщиков организация не назвала.

Также они обсуждают, стоит ли посоветовать семьям пересмотреть использование сиропов от кашля для детей. Сейчас эксперты оценивают, насколько такие лекарства необходимы детям.

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Смерти из-за сиропов от кашля

По данным ВОЗ, за последние четыре месяца стало известно о нескольких случаях использования безрецептурных сиропов от кашля для детей с подтвержденным или предполагаемым загрязнением диэтиленгликолем и этиленгликолем в высоких концентрациях.

Известно о более чем 300 смертельных исходах, большинство из них - маленькие дети в возрасте до пяти лет.

В обращении говорится, что речь идет о токсичных химических веществах, используемыех в качестве промышленных растворителей и антифризов, которые могут быть смертельными даже в небольших количествах и никогда не должны встречаться в лекарствах.

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