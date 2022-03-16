обстреляна психиатрическая больница вблизи Изюма На Харьковщине / фото REUTERS
Российские оккупанты во время военных действий против Украины повредили 117 больниц, 7 восстановлению не подлежит.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Отмечается, что было обстреляно 43 машины экстренной медицинской помощи. Однако система здравоохранения работает и продолжает спасать жизни украинцев.
Также в Минздраве сообщили, что налажено взаимодействие на украинских фармацевтических заводах. К работе в учреждениях здравоохранения привлечено 103 иностранных медика.
"5-й конвой с больными украинскими детьми (109 человек) отправился под надежным украинско-польским медико-полицейско-пограничным сопровождением", - добавили в ведомстве.