Инфекционное отделение возглавляет россиянин, приехавший из Сибири за приключением на "медицинское сафари" для получения уникального опыта.

Несмотря на публичное отрицание угрозы, российские оккупанты в Мариуполе в срочном порядке готовят к запуску инфекционное отделение на базе больницы скорой медицинской помощи.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил советник городского председателя Мариуполя Петр Андрющенко.

"Почти готовы 4 бокса для изоляции больных. Инфекционное отделение будет открыто на базе ковидного отделения, которое во время уличных боев в Мариуполе использовалась оккупантами для хранения около 600 тел погибших. Отделение смерти", - написал Андрющенко.

Советник мэра также назвал интересную деталь - инфекционное отделение возглавляет россиянин, который приехал из Сибири за приключением на "медицинское сафари" для получения уникального опыта. "Некое воплощение "Записки юного врача" Булгакова на костях мариупольцев", - отметил Андрющенко.

Относительно захоронений в городе чиновник сообщил, что очередь на получение разрешения на захоронение близких составляет до 10 дней и это при том, что на дворе лето.

"Это время мариупольцы должны хранить тело либо дома, либо на улице импровизированных моргов. Последствия понятны всем. Поэтому количество собственноручно устроенных могил по дворам растет. Эксгумация де-факто остановлена", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, 10 июня стало виомо, что в Мариуполе оккупанты продолжают открывать школы и показывать "картинку" о том, что жизнь якобы "наладилось". В одном из учебных заведений рашисты кормят детей тем, что трудно назвать едой. Школьникам предлагают хлеб и "бурду" из капусты.

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