Уже на следующей неделе начнется плановая хирургическая работа и интенсивная терапия.

Детская больница Охматдет оправляется после ракетного удара оккупантов 8 июля. В медучреждение вернулись врачи и медработники. Проводятся УЗИ и МРТ обследования, как в обычном режиме.

Об этом сообщил генеральный директор Охматдета Владимир Жовнир. Он добавил, что окна неонатального корпуса будут заменены на новые евроокна в ближайшее время.

"Охматдет посетила делегация из Южной Кореи, которая передала... финансовую помощь для восстановления Охматдета", - сообщил Жовнир.

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Кроме того, инженеры и строители работают над восстановлением операционных и реанимационных залов в новом корпусе. "Уже на следующей неделе начнется плановая хирургическая работа и интенсивная терапия", - анонсировал директор больницы.

Жовнир также уточнил, что врачи из отделения детской урологии отправились в Винницу для проведения операций детям.

Ракетный удар по Охматдету

Россияне 8 июля осуществили массированную ракетную атаку по территории Киева, под ударом оказался ряд районов. Одна из вражеских ракет попала в здание "Охматдета". Момент пролета ракеты к зданию попал на видео.

9 июля на месте "прилета" были завершены аварийно-спасательные работы. Министр внутренних дел Игорь Клименко назвал окончательное количество жертв и пострадавших в результате удара по "Охматдету". Глава МВД сообщил, что погибли два человека, и с травмами госпитализированы восемь детей.

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