Детская больница Охматдет оправляется после ракетного удара оккупантов 8 июля. В медучреждение вернулись врачи и медработники. Проводятся УЗИ и МРТ обследования, как в обычном режиме.
Об этом сообщил генеральный директор Охматдета Владимир Жовнир. Он добавил, что окна неонатального корпуса будут заменены на новые евроокна в ближайшее время.
"Охматдет посетила делегация из Южной Кореи, которая передала... финансовую помощь для восстановления Охматдета", - сообщил Жовнир.
Кроме того, инженеры и строители работают над восстановлением операционных и реанимационных залов в новом корпусе. "Уже на следующей неделе начнется плановая хирургическая работа и интенсивная терапия", - анонсировал директор больницы.
Жовнир также уточнил, что врачи из отделения детской урологии отправились в Винницу для проведения операций детям.
Ракетный удар по Охматдету
Россияне 8 июля осуществили массированную ракетную атаку по территории Киева, под ударом оказался ряд районов. Одна из вражеских ракет попала в здание "Охматдета". Момент пролета ракеты к зданию попал на видео.
9 июля на месте "прилета" были завершены аварийно-спасательные работы. Министр внутренних дел Игорь Клименко назвал окончательное количество жертв и пострадавших в результате удара по "Охматдету". Глава МВД сообщил, что погибли два человека, и с травмами госпитализированы восемь детей.