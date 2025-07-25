Этот скромный бобовый может оказать огромную помощь здоровью кишечника.

Если вы ищете углеводы, которые полезны для здоровья пищеварительной системы, диетологи рекомендуют нут. Он полон полезных для здоровья кишечника свойств.

Как нут поддерживает здоровье кишечника

Он богат клетчаткой, которая играет решающую роль в поддержании здоровья пищеварительной системы, регулируя стул и способствуя росту полезных бактерий в кишечнике. Всего полстакана вареного нута содержит 6 граммов клетчатки, пишет Eatingwell.

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Нут содержит два разных типа клетчатки — растворимую и нерастворимую, каждый из которых по-разному способствует здоровью кишечника. Например, растворимая клетчатка растворяется в воде, образуя гелеобразное вещество, которое помогает замедлить пищеварение и способствует усвоению питательных веществ. С другой стороны, нерастворимая клетчатка увеличивает объем стула, предотвращая запоры.

Это двойное действие способствует сбалансированной микрофлоре кишечника и улучшает общую эффективность пищеварения.

Нут питает полезные бактерии кишечника

"Нут богат резистентным крахмалом, который питает полезные бактерии кишечника и стимулирует выработку короткоцепочечных жирных кислот", - отметил диетолог Хайме Бахтель-Шелберт.

Устойчивый крахмал - это особый вид клетчатки, известный как пребиотическая клетчатка. После употребления нута резистентный крахмал в неизмененном виде попадает в толстую кишку. Попадая туда, полезные бактерии кишечника ферментируют его, что способствует их росту и активности.

В ходе этого процесса бактерии кишечника производят полезные соединения, называемые короткоцепочечными жирными кислотами, которые питают слизистую оболочку кишечника, поддерживая ее прочность и здоровье, а также защищая от воспалительных заболеваний.

Нут содержит мощные антиоксиданты

Эти бобовые также содержат антиоксиданты, называемые фенольными кислотами, которые способствуют здоровью кишечника несколькими способами. Например, исследования показали, что фенольные соединения могут уменьшать воспаление, которое может провоцировать симптомы синдрома раздраженного кишечника и играть роль в развитии воспалительных заболеваний кишечника.

Эффективные фенолы также сужают щели в мембране кишечника, образуя герметичную мембрану, которая не пропускает болезнетворные бактерии. Кроме того, фенольные соединения, как и клетчатка, способствуют росту полезных кишечных бактерий.

Другие новости о пользе нута

Ранее диетологи ответили, почему нут полезен для здоровья и как его есть. Они отметили, что нут стал отличной частью растительной и вегетарианской диеты, однако этот продукт можно использовать не только тем, кто не ест мяса.

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