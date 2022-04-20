А в Николаеве ночью в результате артобстрела загорелась кровля частной стоматологической клиники.

В результате вражеского обстрела в городе Баштанка Николаевской области частично разрушено здание больницы.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Отмечается, что для обследования места привлекались спасатели, однако аварийно-спасательные работы пока не проводились.

Также сообщается, что ночью в результате артобстрела в Заводском районе Николаева загорелась кровля частной стоматологической клиники. Пожар площадью 50 кв. м ликвидирован.

Кроме того, бригады АО "Николаевоблэнерго" принимали меры по восстановлению электроснабжения, поскольку в ночь с 18 на 19 апреля в результате вражеского обстрела была повреждена опора линии электропередач в Ингульском районе Николаева.

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