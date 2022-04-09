Дочь и сын женщины имеют осколочные ранения конечностей и других частей тела.

В областную детскую больницу Николаева с ранениями госпитализировали женщину и двоих детей, которые бежали от "русского мира" из Херсонской области.

Об этом сообщила руководитель Николаевского областного совета Анна Замазеева.

По ее словам, маме и двум ее детям удалось вырваться из оккупации российской армии. Однако, убегая, они попали под вражеский обстрел. Женщина получила проникающее огнестрельное ранение грудной клетки. Ее дочь и сын, которым 9 и 17 лет, имеют осколочные ранения конечностей и других частей тела.

Всем пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь, и в настоящее время их жизни ничего не угрожает.

"Просто, твари. Они не дают нашим гражданам уехать в безопасные места и готовы убивать женщин и детей", — подчеркнула Замазеева.

По словам главы облсовета, оккупанты продолжают обстреливать территорию Николаевской области из реактивной артиллерии. Напряженная ситуация остается на северо-восточном и восточном направлениях от областного центра.

Как сообщал УНИАН, глава Николаевской ОГА Виталий Ким выразил убеждение, что у российских оккупантов нет намерений захватить Николаев. Он также заверил, что угрозы прорыва российских войск через Вознесенск в Одессу пока нет.

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