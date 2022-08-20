Сейчас радиационный фон на промплощадке и непосредственно в городе соответствует норме.

В временно оккупированный Энергодар было доставлено 25 000 таблеток калия йодида - препарата, который способен защитить щитовидную железу в случае загрязнения местности в результате аварии на атомных реакторах.

Об этом сообщил в телеграмме городской голова Энергодара Дмитрий Орлов. Лекарства закупили за счет областного бюджета.

"То, что Запорожская АЭС находится в руках военных террористов, и на ядерном объекте регулярно происходят вооруженные провокации, заставляет нас принимать дополнительные меры безопасности. Поэтому в Энергодар из областного резерва через перераспределение доставлено 25000 таблеток калия йодида - препарата, который способен защитить щитовидную железу от накопления радиоизотопов йода в случае загрязнения местности в результате аварии на атомных реакторах", - написал он.

Орлов подчеркнул, что сейчас радиационный фон на промплощадке и непосредственно в городе соответствует норме и не надо принимать препарат для профилактики.

"Только по команде, в случае реально подтвержденной опасности... надеюсь, что команды по приему этого препарата вы никогда не получите. Но калия йодид должен быть в аптечке каждой семьи, находящейся в Энергодаре", - написал Орлов.

Он также пояснил, что получить препарат можно будет со следующей недели через семейного врача из расчета 1 таблетка 0,125 г на человека.

Напомним, враг контролирует ЗАЭС с 4 марта. Захватчики также оккупировали Энергодар — город-спутник атомной электростанции.

Россияне уже не раз обстреливали территорию АЭС и даже повредили ряд объектов. Власти Украины просили о помощи в разрешении конфликта у Международного агентства по атомной энергии.

Евросоюз и более 40 стран мира призвали Россию немедленно вывести свои войска и персонал с ЗАЭС. А ООН готова поддержать поездку миссии МАГАТЭ на атомную электростанцию, если это одновременно одобрят и Украина, и РФ.

В случае катастрофы на объекте, по словам главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха, придется эвакуировать 400 тысяч жителей из двух областей.

Россия выступает против демилитаризированной зоны вокруг ЗАЭС, прикрываясь "уязвимостью" станции. По данным ГУР и американского Института изучения войны, рашисты готовят теракт на атомной электростанции под ложным флагом.

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