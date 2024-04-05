На свет появилась девочка, которая закричала после стимуляции, которую выполнил фельдшер.

В Одесской области родила женщина, которая до последнего не знала, что беременна. Об этом сообщили в региональном подразделении Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.

"В полночь 4 апреля Единая оперативная диспетчерская Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области получила вызов в одно из сел к молодой женщине с температурой и болью в животе", - рассказали медики.

Через 10 минут бригада № 86 в составе фельдшера Ильи Кравца и водителя Вадима Нинова была на месте, а еще через три минуты приняла у пациентки роды. "Как выяснилось, боль в животе была симптомом родовой деятельности. На свет появилась девочка, которая закричала после тактильной стимуляции, которую выполнил фельдшер", - говорится в сообщении.

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Как уточняется, состояние ребенка было оценено в 6 баллов по шкале Апгар - системе быстрой оценки состояния новорожденного на первых минутах жизни (результат оценки может быть от 0 до 10).

Затем малыш и новоиспеченная мама были переданы работникам другой бригады и доставлены в родильное отделение Черноморской городской больницы. "Надеемся, что и такое неожиданное отцовство станет счастливым и радостным для семьи. Желаем маме и дочери крепкого здоровья!", - отмечают в центре.

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