Некоторым из этих вирусов до миллиона лет и у человека нет к ним иммунитета.

Ученые предупреждают человечество о приближение новой страшной пандемии. Ее могут вызвать арктические зомби-вирусы из Сибири.

Как пишет The Guardian, речь идет о древних вирусах, которые тысячелетиями находились в вечной мерзлоте и могут высвободиться из-за потепления климата на Земле.

Штаммы этих микробов-мафусаилов уже были выделены исследователями. Они опасаются, что новую пандемию спровоцирует болезнь из далекого прошлого. Ученые уже начали планировать арктическую сеть мониторинга, которая выявит ранние случаи заболевания, вызванного древними микроорганизмами. Это обеспечит карантин и квалифицированную медицинскую помощь для инфицированных, чтобы сдержать вспышку и не дать ей распространяться.

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"На данный момент анализ угроз пандемии сосредоточен на заболеваниях, которые могут возникнуть в южных регионах, а затем распространиться на север. Вместо этого мало внимания уделялось вспышке, которая может возникнуть на крайнем Севере, а затем распространиться на юг – и это, на мой взгляд, недосмотр. Есть вирусы, которые могут заразить людей и вызвать новую вспышку болезни", - сказал генетик Жан-Мишель Клавери из Университета Экс-Марсель.

Его мнение поддерживает и вирусолог Марион Купманс из Медицинского центра Erasmus в Роттердаме.

"Мы не знаем, какие вирусы лежат там в вечной мерзлоте, но я думаю, что существует реальный риск того, что может быть один, способный спровоцировать вспышку болезни – скажем, древней формы полиомиелита. Мы должны предположить, что нечто подобное может произойти", - предупредила об опасности ученая.

В 2014 году Клавери возглавлял группу ученых, которые выделили живые вирусы в Сибири и продемонстрировали, что те все еще могут инфицировать одноклеточные организмы, несмотря на то, что тысячи лет были похоронены в вечной мерзлоте. согласно прошлогодним исследованиями, доказано существование нескольких различных вирусных штаммов из семи разных мест в Сибири, которые могут инфицировать культивируемые клетки. Возраст одного образца вируса составлял 48 500 лет .

"Вирусы, которые мы выделили, способны инфицировать только амеб и не представляют опасности для людей. Однако это не означает, что другие вирусы, которые теперь замерзли в вечной мерзлоте, не могут вызывать заболевания у людей. Например, мы идентифицировали геномные следы поксвирусов и герпесвирусов, которые являются хорошо известными патогенами человека", - объясняет Клавери.

Вечная мерзлота в настоящее время покрывает пятую часть северного полушария и состоит из почвы, которая долгое время хранилась при температуре ниже нуля. Как обнаружили ученые, некоторые слои были заморожены сотни тысяч лет.

"Решающим моментом в вечной мерзлоте является то, что она холодная, темная и не имеет кислорода, что идеально подходит для сохранения биологического материала. Вы можете поместить йогурт в вечную мерзлоту, и он может быть съедобным через 50 000 лет", - добавил Клавери.

Главные факторы возникновения новой пандемии

Теперь же изменение климата понемногу размораживает эти верхние слои в Канаде, Сибири и на Аляске. Однако наибольший риск представляет не таяние вечной мерзлоты.

"Опасность возникает из-за другого воздействия глобального потепления: исчезновения арктического морского льда. Это позволяет увеличить судоходство, транспортировку и промышленное развитие в Сибири. Планируются крупномасштабные горнодобывающие предприятия, которые собираются проделать огромные дыры в глубокой вечной мерзлоте для добычи нефти и руды. Эти операции высвободят огромное количество патогенов, которые все еще там процветают. Шахтеры будут заходить и дышать вирусами. Последствия могут быть пагубными", - подчеркивает ученый.

Вирусолог Купманс объяснила проблему на примере истории вспышек эпидемий. Изменения в землепользовании были одним из ключевых факторов.

"Вирус Nipah распространялся фруктовыми летучими мышами, которых люди изгнали из мест обитания. Точно так же обезьянья оспа была связана с распространением урбанизации в Африке. И это то, что мы скоро увидим в Арктике: полное изменение землепользования, и это может быть таким же опасным, как мы видели в других местах", - предупредила ученая.

Согласно расчетам ученых, на самом глубоком уровне вечная мерзлота может хранить вирусы, которым до миллиона лет и которые намного старше нашего собственного вида. В частности, по мнению ученых, мы появились примерно 300 000 лет назад.

"Наша иммунная система, возможно, никогда не контактировала с некоторыми из этих микробов, и это еще одна проблема. Сценарий, в котором неизвестный вирус однажды заразит неандертальца, вернется к нам, хотя и маловероятный, но стал реальной возможностью", - говорит Клавери.

По этой причине он и другие его коллеги работают с арктическим университетом – международной образовательной сетью в полярном регионе – над планами создания карантинных учреждений и оказания медицинской экспертизы. Это необходимо, чтобы выявить ранние случаи и попытаться сдержать инфекцию в месте ее возникновения.

Предупреждение о пандемии

Согласно данным британской компании Airfinity Ltd., которая проводит исследования в сфере общественного здоровья, с вероятностью в 27,5%. в ближайшие 10 лет начнется еще одна смертельная пандемия.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе даже обсудили новую возможную пандемию неизвестной "болезни X". В ВОЗ предупредили, что количество жертв может быть в 20 раз больше, чем при коронавирусе.

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