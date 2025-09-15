Новая лазерная коррекция в Британском офтальмологическом центре

Холодная лазерная коррекция показывает отличные результаты и превосходит ожидания наших пациентов.
Как обычно, более двухсот пациентов в неделю избавляются от ненужных протезов для хорошего зрения — очков и контактных линз — в самом сердце старого Киева, в Британской офтальмологической клинике, расположенной в своём собственном здании возле Бессарабского рынка.
Современное здание и оборудование
Специально спроектированное английскими специалистами помещение клиники сохранило историческую ценность фасадом здания и наполнило самой современной структурой офтальмологической клиникой его пространство.
Новейшее лазерное оборудование под контролем команды медицинских инженеров позволяет проводить холодную лазерную коррекцию и давать отличное зрение нашим пациентам.
Подготовка и сертификаты врачей
Все офтальмохирурги закончили обучение по программе ALCON EXPIRIES ACADEMY и внесены в глобальную базу сертифицированных специалистов, имеющих право для работы на эксимерном лазере.
Для пациентов: важная информация
Возьмите на заметку: необходимо иметь полную информацию об оборудовании и квалификации офтальмохирургов.
Данный сертификат необходим для проведения лазерной коррекции каждому доктору. Если его нет, то доктор не имеет права работать на современном оборудовании США - лидера рынка компании ALCON.
Сведения о наличии или отсутствии сертификата может подтвердить только Представительство компании ALCON в Украине, расположенное в Киеве, по письменному запросу.
Строгие медицинские нормы
В Британском офтальмологическом центре работают самые жесткие нормы оказания медицинской услуги.
Мы полностью соблюдаем все правила Министерства Здравоохранения Украины Европейского Союза и Великобритании.
Это позволяет нашим пациентам быть полностью уверенными в результате лазерной коррекции.
К нам едут со всей Украины и зарубежных стран за результатом!
Чем хороша холодная лазерная коррекция?
- Возможностью полностью убрать проблему плохого зрения у пациентов с близорукостью дальнозоркостью или астигматизмом.
- В том числе и комбинированную: одновременно и близорукость, и астигматизм, или дальнозоркость и астигматизм.
- Также возможность провести безопасно лазерную коррекцию девушкам до наступления беременности.
- Снять ограничения по зрению на профессию, что было недостижимо ранее.
Также наши пациенты уверены в том, что уровень знаний докторов и диагнозов, которые ставятся пациентам под внешним медицинским контролем и оперативным контролем Профессора, Д. М. Н. Витовской Оксаны Петровны.
Все доктора проходят ежегодную квалификационную внутреннюю проверку, и планка требований к докторам постоянно повышается.
И клиника не продляет контракты докторам, которые перестают удовлетворять высокие стандарты Британского офтальмологического центра несмотря на былые заслуги.
Только наилучшее оборудование и уровень современных знаний наших докторов позволяет уверенно сказать: Мы гарантируем результат и отличное зрение!
Подробнее на нашем сайте: https://eyes.ua/.