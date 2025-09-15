Новая лазерная коррекция в Британском офтальмологическом центре

Холодная лазерная коррекция показывает отличные результаты и превосходит ожидания наших пациентов.

Как обычно, более двухсот пациентов в неделю избавляются от ненужных протезов для хорошего зрения — очков и контактных линз — в самом сердце старого Киева, в Британской офтальмологической клинике, расположенной в своём собственном здании возле Бессарабского рынка.

Современное здание и оборудование

Специально спроектированное английскими специалистами помещение клиники сохранило историческую ценность фасадом здания и наполнило самой современной структурой офтальмологической клиникой его пространство.

Новейшее лазерное оборудование под контролем команды медицинских инженеров позволяет проводить холодную лазерную коррекцию и давать отличное зрение нашим пациентам.

Подготовка и сертификаты врачей

Все офтальмохирурги закончили обучение по программе ALCON EXPIRIES ACADEMY и внесены в глобальную базу сертифицированных специалистов, имеющих право для работы на эксимерном лазере.

Для пациентов: важная информация

Возьмите на заметку: необходимо иметь полную информацию об оборудовании и квалификации офтальмохирургов.

Данный сертификат необходим для проведения лазерной коррекции каждому доктору. Если его нет, то доктор не имеет права работать на современном оборудовании США - лидера рынка компании ALCON.

Сведения о наличии или отсутствии сертификата может подтвердить только Представительство компании ALCON в Украине, расположенное в Киеве, по письменному запросу.

Строгие медицинские нормы

В Британском офтальмологическом центре работают самые жесткие нормы оказания медицинской услуги.

Мы полностью соблюдаем все правила Министерства Здравоохранения Украины Европейского Союза и Великобритании.

Это позволяет нашим пациентам быть полностью уверенными в результате лазерной коррекции.

К нам едут со всей Украины и зарубежных стран за результатом!

Чем хороша холодная лазерная коррекция?

Возможностью полностью убрать проблему плохого зрения у пациентов с близорукостью дальнозоркостью или астигматизмом.

В том числе и комбинированную: одновременно и близорукость, и астигматизм, или дальнозоркость и астигматизм.

Также возможность провести безопасно лазерную коррекцию девушкам до наступления беременности.

Снять ограничения по зрению на профессию, что было недостижимо ранее.

Также наши пациенты уверены в том, что уровень знаний докторов и диагнозов, которые ставятся пациентам под внешним медицинским контролем и оперативным контролем Профессора, Д. М. Н. Витовской Оксаны Петровны.

Все доктора проходят ежегодную квалификационную внутреннюю проверку, и планка требований к докторам постоянно повышается.

И клиника не продляет контракты докторам, которые перестают удовлетворять высокие стандарты Британского офтальмологического центра несмотря на былые заслуги.

Только наилучшее оборудование и уровень современных знаний наших докторов позволяет уверенно сказать: Мы гарантируем результат и отличное зрение!

