Ученые получили награду за открытия в области модификации нуклеозидных оснований, позволившие создать эффективные мРНК-вакцины против COVID-19.

Нобелевскую премию по медицине и физиологии получили Каталин Карико из Венгрии и Дрю Вайсман из США.

Работа Каталин Карико и Дрю Вайсмана легла в основу вакцин Moderna и Pfizer. Их открытия в области модификации нуклеозидных оснований позволили создать эффективные мРНК-вакцины против COVID-19, говорится в сообщении на сайте Нобелевского комитета.

Вакцины от COVID-19 - подробности

Цена на вакцины против COVID-19 в США резко выросла за последние несколько месяцев. Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) платит более $80 за две дозы вакцины Pfizer и Moderna.

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При этом, летом 2020 года CDC купил вакцину Pfizer по цене $19,50 за дозу и вакцину Moderna по $15,25 за дозу. В то время CDC закупил по 100 млн каждой вакцины. Затем эти цены выросли летом 2022 года, когда CDC закупил 66 млн доз вакцины Moderna по цене $26,36 за дозу и 105 млн доз вакцины Pfizer по $30,48 за дозу.

С начала осени число больных коронавирусом в США начало быстро расти и уже почти достигло показателей первой волны, прокатившейся весной 2020 года. Например, за неделю с 27 августа по 2 сентября число госпитализированных увеличилось почти на 9%, а смертность среди коронавирусных пациентов уже с 3 по 9 сентября выросла почти на 5%.

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