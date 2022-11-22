В чем секрет, спросили главного врача Немецкой глазной клиники в Киеве - Ксении Грошевой.

Сначала о наших пациентах и проблемах со зрением. Современный образ жизни – постоянная нагрузка для наших глаз. Мы проводим часы, сидя за компьютером или следя за лентами соцсетей в смартфоне. Даже если фактически у вас нормальное зрение – все равно стоит проверяться у офтальмолога раз в год для обнаружения скрытых проблем. Например, проблемы незаметные для пациента с сетчаткой глаза, истончение и отслоение которой может привести к серьезным проблемам вплоть до слепоты. Но на ранней стадии легко обнаруживаемые доктором. И поэтому легко разрешаемые. По данным Всемирной Организации Здравоохранения в той или иной форме нарушения зрения диагностируются более чем у миллиарда человек во всем мире - у каждого 8-го человека на планете.

А если говорить о людях с уже диагностированными нарушениями, то им регулярный профессиональный осмотр нужен в обязательном порядке.

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К сожалению, чаще всего пациенты обращаются к врачу, когда проблемы со зрением уже начинают серьезно влиять на качество жизни.

Будучи энтузиастами своего дела, мы поставили перед собой задачу внедрить инновационные и безопасные методы диагностики и лечения для сохранения и улучшения драгоценного дара - видеть.

Наше кредо - предоставлять пациентам только лучшее из того, что есть в современной офтальмологии.

В новой Немецкой глазной клинике, оборудованной по самым современным технологиям, к каждому пациенту свой особенный подход. Мы собрали замечательный коллектив компетентных специалистов с многолетним опытом, которые смогут найти решение и подобрать необходимое лечение в самых сложных случаях. Во главу угла мы ставим прежде всего предупреждение и раннее обнаружение проблем органов зрения.

При диагностике органов зрения очень важен комплексный подход. В нашей клинике проводится полное обследование глазного дна, выявление патологий сетчатки и других структур глаза на самой ранней стадии.

Немецкая глазная клиника номер один по точности лазерной коррекции и рекомендована в Украине пилотам гражданской авиации для решения проблем со зрением и является экспертом в своей области.

Разработанная в передовых офтальмологических клиниках Германии технология GENIUS PRO и PLUS с использованием высокоточного современного эксимерного лазера с функцией полностью индивидуального моделирования роговицы глаза позволяет проводить коррекцию даже людям, которым отказали в других клиниках в связи с недостаточной толщиной роговицы.

Основанная на методе "холодного лазера" эта технология не приводит к нагреву роговицы и позволяет избежать эффектов дымки и "гало", часто имевших место при использовании лазеров предыдущего поколения.

Процедура занимает всего 7 минут и позволяет в короткие сроки вернуться к активному образу жизни, заниматься спортом и навсегда забыть об очках и линзах.

Вы можете без колебаний довериться нашим специалистам, ведь наша клиническая команда обменивается опытом с ведущими специалистами во всем мире, выступая на конференциях и читая лекции по обширному кругу офтальмологических тематик. Также ежегодно наши эксперты участвуют в самой масштабной конференции офтальмологов - ESCRS. На ESCRS собираются врачи, учёные и профессора из всех стран, представляют улучшенные диагностические и операционные методы, новинки и последние усовершенствования в мире офтальмологического оборудования.

Наши доктора занимают лидирующее место на конференции, выступая с научными работами и докладами перед офтальмологами всего мира. Нас знают и уважают. Специалисты нашей клиники считаются ключевыми лидерами общественного мнения в отрасли офтальмологии. Мы тщательно собираем каждую деталь информации и увозим с собой.

По возвращении в Киев с этого масштабного мероприятия, команда Немецкой глазной клиники собирает рабочее совещание, обсуждая, насколько последние технологии и оборудование смогут улучшить и оптимизировать процесс лечения глаз пациентов. После тщательной дискуссии принимается решение о дальнейшем тренинге рабочего персонала, а также об инвестировании в дополнительное оборудование.

К сожалению, есть серьезные изменения в связи с текущим конфликтом. Можно заметить, что многие интернет-сервисы, включая отзывы, были приостановлены поставщиками услуг Гугл на неопределённый срок. Несмотря на это, наши пациенты непрерывно проявляют желание оставить положительные комментарии клинике. Мы с радостью сохраняем и публикуем их на нашем официальном сайте. Также, часто случаются веерные отключения электричества, но наше здание снабжается электроэнергией по категории "А" от независимых источников питания и дополнительно имеет банк энергии ,который может работать неделю, автоматически включается и непрерывно поддерживает электроснабжение всей клиники. Мы продолжаем функционировать и обеспечивать нашим пациентам полноценный уход и лечение. В обычном режиме электроэнергия ни отключается у нас никогда. Для наших пациентов до конца 2022 сложного года 50 процентов скидки на полнейшее двухчасовое обследование глаз в полном объёме и цена сейчас 650 гривен всего.

Подробнее на нашем сайте klinika.ua. Мы поможем вам видеть мир во всей его красе!