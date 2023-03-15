Предлагаем рассмотреть топ средств по уходу за волосами, которые вы могли обойти своим вниманием, однако они точно стоят ее.

В современном ритме жизни трудно уделять много времени изучению современных инноваций в области ухода за волосами. Да, мы привыкли, что оно должно быть чистым, поэтому основное используемое средство — шампунь. Еще многие добавляют к шампуню кондиционер или бальзам, который помогает в распутывании волос, насыщает их питательной влагой. И, кажется, этого достаточно. Однако мы часто замечаем, что несмотря ни на что волосы становятся тусклыми, появляются иссеченные кончики, сухость или наоборот, чрезмерная жирность. Особенно это заметно с изменением сезонов.

Стилисты подчеркивают, что волосы разной структуры нуждаются в дополнительных средствах в соответствии с их типом. Многие бренды проводят лабораторные исследования, сотрудничают с трихологами, используют инновационные технологии и новые идеи для формул продуктов. Иногда они действительно могут приятно удивлять. Предлагаем рассмотреть топ средств по уходу за волосами, которые вы могли обойти своим вниманием, однако они точно стоят ее.

Сыворотка для роста волос

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Наверное, всем хотелось бы иметь густые волосы. Однако даже если генетика против вас, вы можете значительно улучшить состояние своих волос и стимулировать активность фолликулов с помощью специальной сыворотки. Это несмываемый продукт, который подходит для всех типов волос, особенно для ломких и тонких. Выбирайте стимулирующую сыворотку с активными фитовеществами и антиоксидантами. К примеру, своей эффективностью уже отличились профессиональные продукты итальянского брендаDavines. В серии NaturalTech есть сыворотка Energizing Superactive с кофеином, экстрактом зеленого чая и витамином В3, которая помогает бороться с проблемой выпадения волос. Она стимулирует микроциркуляцию в коже головы, восстанавливает структуру волос, не содержит сульфатов и парабенов.

Несмываемый кондиционер

Профессиональные стилисты отмечают, что после стандартной очистки волос и нанесения бальзама нужно нанести несмываемый кондиционер. Зачем? Дело в том, что это средство имеет концентрированную формулу с активными веществами натурального происхождения, которые глубоко проникают в структуру волос, задерживаются там в течение длительного времени и создают заметную разницу в том, насколько увлажненной она становится. Кроме того, это настоящая находка для тех, кто не имеет времени на процедуры с использованием масок, однако хочет получить такой же эффект от ухода: гладкие, мягкие, сияющие, легко расчесывающиеся волосы, которые не пушятся и не электризуются.

Крем для укладки

О, это бесценное сокровище для тех, кто имеет непослушные волосы, склонные к завиванию. Он сделает завитки структурированными, сияющими и естественными. Отложите фиксирующие гели и лаки, ведь с этим средством вы получите еще и дополнительный уход для своих волос. Крем является несмывающимся продуктом, который моделирует прическу без отягощения, однако одновременно действует как кондиционер. Благодаря сбалансированным формулам с натуральными компонентами, в частности, с маслами аргании, миндаля, оливки, витаминами, кремы наполняют волосы влагой, разглаживают чешуйки, придают локонам четкости и упругости.

Термозащита

Воздействие фена, стайлеров, солнечного излучения повреждает структуру волос, приводит к тусклости цвета, небрежному разрыхлению, иссеченности кончиков. Чтобы защитить его, следует добавить к регулярному уходу термозащитное средство: спрей, молочко, крем или гель. Термозащита образует невидимый барьер, препятствующий перегреванию, поскольку способствует равномерному распределению тепла. Такие продукты имеют разные форматы и могут быть как универсальными, так и узконаправленными, поэтому вы можете выбрать оптимальный вариант. Например, Phytorelax Laboratories Keratin Color – отличный термозащитный спрей для окрашенных волос, ведь он сохраняет оттенок неизменным и обеспечивает эффект реконструкции волосков.

Итак, если вы хотите иметь хорошие волосы, которые будут придавать особый шарм и привлекать взгляды, обновите свой привычный бьюти-ритуал и добавьте особые средства для ухода.