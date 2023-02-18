Любовь бывает не всегда счастливой, она может быть и токсичной. Психоаналитик Анна Кушнерук прежде всего призвала различать любовь и болезненные психоэмоциональные состояния.
Она объяснила, что можно говорить о токсичных отношениях, когда во время общения и после с человеком у вас возникает агрессия, которую вам приходится скрывать. Также вы чувствуете напряжение, не хотите общения и после него чувствуете себя "отравленным" этими беседами.
Такую модель поведения ребенок может взять из семьи, где так общаются родители. Дети вырастают в токсичных "демонов", которые всего пытаются достичь путем манипуляций.
Кушнерук пояснила, что в токсичных отношениях человек пытается обидеть партнера, беря на себя все внимание его родственников, настраивая их против него. А партнера пытается "изолировать" от всех.
Признаки токсичности человека:
Как распознать отношения с токсичными людьми:
- человек отгораживает вас от друзей и семьи;
- вам часто снятся кошмары с этим человеком;
- вам кажется, что ваши чувства обесценивают;
- человек постоянно выставляет себя жертвой;
- вам приходится скрывать неприятные ситуации от этого человека;
- вас пытаются постоянно контролировать;
- вы постоянно с человеком чувствуете себя подавленными.