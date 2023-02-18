Психоаналитик призывает не терпеть токсичных отношений.

Любовь бывает не всегда счастливой, она может быть и токсичной. Психоаналитик Анна Кушнерук прежде всего призвала различать любовь и болезненные психоэмоциональные состояния.

Она объяснила, что можно говорить о токсичных отношениях, когда во время общения и после с человеком у вас возникает агрессия, которую вам приходится скрывать. Также вы чувствуете напряжение, не хотите общения и после него чувствуете себя "отравленным" этими беседами.

Такую модель поведения ребенок может взять из семьи, где так общаются родители. Дети вырастают в токсичных "демонов", которые всего пытаются достичь путем манипуляций.

Кушнерук пояснила, что в токсичных отношениях человек пытается обидеть партнера, беря на себя все внимание его родственников, настраивая их против него. А партнера пытается "изолировать" от всех.

Признаки токсичности человека:

Как распознать отношения с токсичными людьми:

человек отгораживает вас от друзей и семьи;

вам часто снятся кошмары с этим человеком;

вам кажется, что ваши чувства обесценивают;

человек постоянно выставляет себя жертвой;

вам приходится скрывать неприятные ситуации от этого человека;

вас пытаются постоянно контролировать;

вы постоянно с человеком чувствуете себя подавленными.

Вас также могут заинтересовать новости: