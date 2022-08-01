Немецкая глазная клиника в Киеве

Немецкое качество, точность, пунктуальность в самом центре старого города в ближайшее время открывается современная глазная клиника, основанная на новейших немецких протоколах лечения.

Рассказывает доктор эксперт, медицинский директор клиники Грошева Ксения.

Все наши доктора, прошедшие стажировку в Германии, готовятся в ближайшие недели, с 22 августа начинает работать центр регистрации и информации для пациентов, мы начинаем запись на прием пациентов.

Центр информации и регистрации для пациентов будет работать с 9 утра до 19 вечера семь дней в неделю. У нас можно уточнить время приема и так же записаться на прием самостоятельно через сайт клиники, получить актуальную информацию о методах лечения глазных заболеваний и немецких протоколах лечения.

Что представляется нам, когда мы думаем о такой стране, как Германия? Немецкая точность, пунктуальность, ну и конечно же неоспоримое немецкое качество. Как раз это и положено за основу нашей клиники.

Команда научных специалистов-новаторов держит руку на пульсе в постоянно изменяющемся мире офтальмологии. Мы узнаем одни из первых о последних новинках в офтальмологическом диагностическом и хирургическом оборудовании, а также интраокулярных линзах, которые мы имплантируем во время операции по лечению катаракты.

Наши новаторы далее получают отчет обратной связи от наших докторов – это оценочный этап. Так работает команда докторов экспертов для оценки качества медицинской услуги.

Так как работа клиники основана на самом тесном контакте со специалистами из Германии, то конечно мы имеем возможность онлайн обсудить с коллегами из ведущих Университетских клиник Германии текущие сложные случаи и диагнозы пациентов, работа идет на равных условиях и к нам обращаются для консультативной помощи.

Соответственно мы, заявляем в своей деятельности возможность диагностирования и лечения самых сложных случаев глазных заболеваний, уточнения и коррекции лечения.

Оперативное лечение катаракты на самом новом уровне, методом GENIUS NANO и ADVANCED, что дает возможность получить идеальное и максимально возможное зрение после операции, с использованием самых современных методов защиты глаза во время операции используя самые современные немецкие и английские хрусталики.

Мы используем в своей работе только материалы первого уровня, не предлагая нашим пациентам компромиссные, дженеретики, только полностью оригинальные расходные материалы высочайшего класса по специально сниженной для жителей Украине цене, что дает пациентам возможность получить оперативное лечение абсолютно идентичное для немецких клиник Университетского уровня в Украине. У нас новый в Украине лазер для проведения лазерной коррекции модели 2023 года ведущего немецкого производителя и произведенного с немецкой точностью специально для нас в Германии немецкими специалистами.

При проведении лазерных коррекций зрения минимальный опыт хирургов, допускаемых к работе, это минимум 10000 лазерных коррекций, проведенных с доктором преподавателем, что дает возможность получать зрение очень часто выше единицы, то есть более ста процентов.

С самого начала работы клиники мы открываем возможность проведения витреоретинальных операций для лечения проблем с сетчаткой глаза и травмами глаза сложного уровня и сложности

В клинике планируется прием пациентов от одного дня от рождения, и далее без ограничений по возрасту. У нас есть как бы клиника в клинике, специальное специализированное детское отделение, где прием ведут детские офтальмологи в игровой форме в отдельном кабинете раскрепощая маленького пациента, делать обследование без слез и стресса.

Современные технологии немецких методов лечения косоглазия тоже становятся доступны без поездки в Германию.

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