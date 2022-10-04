Немецкая глазная клиника в Киеве - ноль процентов осложнений

Новое оборудование,новая методика лазерной коррекции зрения, немецкий персонал инженерной службы.

Особенно когда речь идет о лазерной коррекции зрения, безусловно, каждая клиника, старается наилучшим образом провести диагностику и лечение своих пациентов и для этого нужны современные методы лечения и высокотехнологичное, современное оборудование, которое позволяет успешно применять эти методы лечения.

Поэтому, в этом смысле наличие у клиники современного оборудования является в настоящее время необходимым минимумом, определенным стандартом отрасли, особенно в области лазерной коррекции зрения. Не имея современного оборудования просто невозможно проводить операции по лазерной коррекции зрения.

Однако, все это современное оборудование тоже имеет свою градацию по степени технологической сложности, степени безопасности и применению новейших разработок как с точки зрения технологии, так и с точки зрения медицины, в данном случае - офтальмологии. Поэтому важно понять о чем именно идет речь, когда мы слышим или видим фразу "современное оборудование" в материалах о той или иной клинике.

В данной статье я хотела бы рассказать о современном оборудовании, применяемой в нашей глазной клинике, а именно, о нашем немецком лазере. Точная диагностика - значительный фактор на пути к успешному лечению.

Для успешного лечения нужно иметь самое современное оборудование и команду высококвалифицированных врачей - специалистов в своей области. Успех лечения или операции начинается с правильной, тщательной и точной диагностики зрительной функции пациента, а также выявления индивидуальных особенностей строения глаз.

Для диагностики используется специальное современное оборудование. Сейчас практически каждый человек частично знаком с базовым процессом диагностики и определенным диагностическим оборудованием, применяемым в обычных поликлиниках на приеме у офтальмолога. И даже при посещении оптики для правильного подбора очков часто измеряется острота зрения пациентов на специальных аппаратах, но это самый базовый уровень диагностики.

Стандартный набор диагностических процедур у нас включает в себя:

Опрос пациента , включающий подробное обсуждение истории проблем со зрением/ болезни глаз и здоровья в целом, а также любых симптомов, связанных с функцией зрения и вызывающих беспокойство пациента и/или факторов, связанных с особенностями работы или жизни пациента, которые также могут оказать негативное влияние на состояние его зрения.

, включающий подробное обсуждение истории проблем со зрением/ болезни глаз и здоровья в целом, а также любых симптомов, связанных с функцией зрения и вызывающих беспокойство пациента и/или факторов, связанных с особенностями работы или жизни пациента, которые также могут оказать негативное влияние на состояние его зрения. Проверка остроты зрения по таблице .

. Визуальный осмотр глаз пациента, включая оценку рефракции.

глаз пациента, включая оценку рефракции. Оценка бинокулярного зрения.

Осмотр переднего отрезка глаза и придатков , включая веки, ресницы, конъюнктиву, слезную оболочку, роговицу, переднюю камеру.

, включая веки, ресницы, конъюнктиву, слезную оболочку, роговицу, переднюю камеру. Оценка состояния сетчатки глаза .

. Надпороговая оценка полей зрения.

Тонометрия. Тонометр выпускает мягкую струю воздуха на роговицу и измеряет внутриглазное давление (ВГД). Затем ваши уровни ВГД используются для оценки того, подвержены ли вы риску глаукомы или других глазных заболеваний, таких как отслойка сетчатки.

В нашей клинике, дополнительно ко всем вышеперечисленным, применяются также и дополнительные методы диагностики, которые являются для нас стандартными:

Диагностическая визуализация переднего отдела глаза (форма роговицы, толщина роговицы и натуральный хрусталик - Oculus Pentacam).

(форма роговицы, толщина роговицы и натуральный хрусталик - Oculus Pentacam). ОКТ - Оптическая когерентная томография - сетчатки глаза (головки зрительного нерва и макулы).

(головки зрительного нерва и макулы). Дальнейшие диагностические тесты (при необходимости, в зависимости от конкретного пациента)

Процесс диагностики - это многоэтапная процедура и использованием целого ряда специальных приспособлений и аппаратов, действующая по системе , где пациент постепенно переходит от одного аппарата/ этапа диагностики к другому. При этом, благодаря наличию современной диагностической линии, весь процесс диагностики проходит довольно быстро, всего за один прием, не вызывая усталости у пациента.

В случае наличия (или подозрения на наличие) у пациентов каких-либо заболеваний, которые могут оказывать влияние на состояние зрительной функции пациента, на протекание офтальмологического лечения или накладывать какие-либо ограничения на выбор методов лечения, клиника назначает таким пациентам дополнительное обследование у профильных специалистов к клинике.

Тщательная, качественная диагностика состояния глаз пациента и его зрительной функции, с учетом имеющихся индивидуальных особенностей или наличия сопутствующих заболеваний, необходима для определения наилучшего метода лечения для данного пациента, а в случае проведения операции - обеспечения точности воздействия лазера с получением оптимальных результатов операции для каждого конкретного пациента.

Лазер 9 поколения в Немецкой глазной клинике. Мы, в Немецкой глазной клинике, применяем для лазерной коррекции зрения самый современный лазер 2023 модельного года.

Данная система является самым быстрым эксимерным лазером в мире. Его использование позволяет гарантировать максимальную точность и безопасность в ходе операции. Технология, которую позволяет выполнить наш новый лазер, называется StreamLight. Это полностью бесконтактная, максимально безопасная технология, так как никакие инструменты не прикасаются к глазу, а только луч лазера контактирует с глазом пациента. Данный лазер применяется для лазерной коррекции зрения при миопии (близорукости), гиперметропии (дальнозоркости) и астигматизме. Дает возможность восстановления зрения для пациентов с высокой степенью нарушения. Сверхмалый профиль лазерного луча и функция многомерного отслеживания взгляда позволяют обеспечить высокую точность операции.

Применение технологии Perfect Pulse™ обеспечивает точное управление лазером.

Установка использует индивидуальную лечебную платформу .

Выше были перечислены основные характеристики лазера немецкого производителя, но что именно они означают для пациентов, не знакомых с технической стороной процесса и не владеющих специальной терминологией?

Если ответить кратко, то наш лазердает пациентам точность и безопасность операции, обеспечивая при этом длящийся эффект полученной коррекции.Мы приводим зрение пациента в физиологическую норму.

Теперь рассмотрим все эти моменты подробней. Начнем с точности и безопасности. В случае подобной операции безопасность операции для пациента определяется несколькими составляющими. В основном это:

Безопасность воздействия используемого оборудования на организм человека Защита от случайного попадания луча лазера на участки глаза вне специально выбранных для операционного воздействия Защита от возможного попадания в рану инфекций и/или посторонних веществ.

Лазер немецкого производителя обеспечивает безопасность проведения операции по всем этим трем критериям.

Общая безопасность использования данного лазера для проведения операций обеспечивается технологическими характеристиками. Все оборудование проходит очень строгие испытания и тестирование как на стадии разработки, так и при производстве каждого конкретного аппарата. Безопасность использования данного лазера в медицине подтверждается необходимыми сертификатами. Также для работы с этим оборудованием допускаются только высококвалифицированные врачи, специализирующиеся именно в области лазерной коррекции зрения, получившие специальную подготовку для работы на данном оборудовании и имеющие достаточный опыт использования подобных лазерных установок для проведения операций по коррекции зрения.

Второйкритерий безопасности - защита отпопадания луча лазера на другие участки глаза, не предназначенные для проведения операции, связан также с точностью проведения операционного воздействия, а следовательно, и с получением оптимального результата коррекции зрения.

На самом деле возможное попадание луча лазера "не туда" волнует очень большое число пациентов. Вопрос "А что, если я непроизвольно отведу взгляд и лазер попадет в другую точку?" является достаточно распространенным со стороны потенциальных пациентов. Эти опасения также являются причиной, по которой некоторые люди откладывают операцию или вовсе отказываются от нее.

Здесь я хочу успокоить пациентов и уверить их, что вероятность сбоя лазера с запрограммированной траектории в настоящее равно нулю.

Вторая причина как раз и волнует наших пациентов наиболее часто, и это вполне понятно, так как во время операции веко пациента фиксируется расширителем для предотвращения моргания, но сам глаз никак не фиксируется и пациента просто просят стараться смотреть на светящуюся точку и не отводить взгляд в сторону.

Однако смею вас заверить, что все эти опасения напрасны. Этот лазер очень точно фокусирует луч и не позволяет ему отклоняться от заданной программой траектории. А самопроизвольное движение глаз и вовсе не представляет никакой опасности во время операции. Наша установка отслеживает траектории движения глаза пациента с частотой 500 раз в секунду. Так что она замечает любое, даже самое незначительное отклонение глаза от нужного положения. Все микродвижения глаза компенсируются изменением направления лазерного луча, а в момент, когда глаз пациента вдруг совершает значительное непроизвольное движение в сторону, то действие лазерного луча прекращается. Остановка просто отключается и приступает к работе только после соответствующей команды на это. Поэтому вашим глазам при операции ничего не грозит.

И наконец, последний критерий безопасности, который мы упоминали выше - защита от попадания инфекций и посторонних веществ в открытые участки глаза, также легко обеспечивается нашим лазером, так как применяемая технология полностью бесконтактная. Никакие инструменты не прикасаются к обрабатываемому участку глаза. Вся операция осуществляется только посредством лазерного луча.Теперь поговорим про скорость действия лазера. Как я уже упоминала ранее, лазер который установлен в Немецкой клинике невероятно быстр. Он позволяет корректировать остроту зрения на одну диоптрию всего за 1,4 секунды! Это характеристика нашего лазера позволяет значительно сократить время операции. Все эти характеристики позволяют нам, врачам Немецкой глазной клинике, предложить нашим пациентам самый точный и безопасный метод восстановления зрения для самого широкого спектра нарушений и с учетом индивидуальных особенностей каждого пациента.

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