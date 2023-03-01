Россиянам отказывают в не экстренном плановом лечении европейские и американские медучреждения.

Европейские и американские клиники стали отказывать россиянам в плановом лечении без объяснения причин. Об этом российскому изданию "Медведстник" рассказали представители специализированных компаний, которые организовывают лечебные поездки за рубеж.

"Ряд немецких государственных и университетских клиник фактически перестали работать с российскими пациентами. Они принимают заявки, но ответ получить невозможно", – заявила руководитель TopMedClinic Виктория Сандалюк.

Она утверждает, что в западных лечебных учреждениях с некоторых пор действует негласный запрет на лечение граждан России.

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Эту информацию подтверждают представители других подобных организаций. К примеру, благотворительный фонд Константина Хабенского пожаловался, что "Техасская детская больница" приостановила сотрудничество "в одностороннем порядке".

Впрочем, полного бойкота, очевидно, нет. По данным упомянутого TopMedClinic, в прошлом году за границу отправилось лечиться на 30–40% меньше россиян, чем годом ранее. Т.е. как минимум 60-70% российских пациентов, желающих лечиться за границей, эту помощь всё же получают.

Россиян неохотно принимают за границей

На фоне полномасштабного вторжения России в Украину страны Европы начали ужесточать визовую политику в отношении Россиян. Так, на уровне ЕС был отменен упрощенный визовый режим с Россией, а ряд стран решили просто не пускать к себе россиян даже с визами.

Важно отметить, что для всех визовых запретов и ограничений всегда делалась оговорка, что россияне могут въехать с гуманитарной целью. К таковым в частности относится необходимость пройти лечение на территории Европы.

Впрочем, нежелание европейцев видеть россиян у себя в стране легко объяснимо. Граждане РФ частенько злоупотребляют любыми визовыми послаблениями принимающей стороны. Нашествие беременных россиянок в Аргентине хорошо это иллюстрирует.

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