По мере приближения конца жизни тело проходит через ряд изменений, поскольку оно начинает отключаться.

Функции тела начинают работать медленнее, что может создать эффект домино во всем теле. Таким образом, если сердцебиение начинает замедляться, это влияет на циркуляцию крови и кислорода по всему телу, что может повлиять на работу других органов, таких как мозг, пишет Healthdigest. Из-за этого близкие человека в конце его жизни могут заметить некоторые необычные симптомы и поведение. Все это нормально и является частью процесса умирания.

Терминальное беспокойство

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Это состояние, которое может возникнуть у людей, приближающихся к концу жизни, и характеризуется рядом различных симптомов, включая возбуждение, спутанность сознания и эмоциональные всплески. В это время человек, страдающий от терминального беспокойства, может попытаться стянуть с себя одежду, выдернуть внутривенные трубки или спровоцировать споры и драки со своими близкими или опекунами. Однако нет ничего, на что кто-либо мог бы указать как на причину терминального беспокойства. Хотя некоторые вещи, такие как химиотерапия и опиоиды, могут быть триггерами, большинство симптомов можно отнести к физическим и психическим изменениям, которые претерпевает организм в конце жизни.

По данным организации Марии Кюри, лечение пациента, страдающего от терминального беспокойства, начинается с попытки определить, что может его вызвать. Возможно, они начинают принимать новые лекарства или в их лечении произошли изменения. Задавая вопросы об их состоянии и помогая им попытаться выразить словами то, что они чувствуют, вы также можете определить корень их беспокойства. Кроме того, такие простые вещи, как размещение часов в комнате, могут помочь пациенту заземлиться и заставить его почувствовать себя немного более контролируемым своим окружением.

Падение температуры тела

В конце жизни, когда организм начинает отключаться, одним из заметных признаков является устойчивое падение температуры тела. По данным хосписа Suncrest, падение температуры вызвано изменением обмена веществ и довольно распространено у пожилых людей, которые часто носят более теплую одежду, даже когда на улице жарко. Однако по мере того, как человек приближается к смерти, изменение температуры может стать гораздо более резким, из-за чего человек становится холодным на ощупь, а его кожа может выглядеть тонкой и почти фиолетовой.

Американский фонд хосписов отмечает, что температура тела умирающего человека может измениться на один градус или больше к концу жизни. Однако не рекомендуется пытаться согреть их грелками. Кожа человека на этом этапе жизни очень тонкая, и грелка или подобное устройство могут вызвать ожоги. Теплого одеяла будет достаточно, чтобы исправить ситуацию.

Изменения тона кожи

Пятнистая кожа, на поверхности которой появляются синие или фиолетовые пятна, является довольно распространенным явлением к концу жизни. Основной причиной является неспособность сердца нормально перекачивать кровь. Это, как правило, возникает в течение последней недели жизни и обычно является признаком того, что смерть неизбежна. Тем не менее, пятнистая кожа не всегда появляется перед смертью, и отдельные случаи могут различаться.

Это состояние является признаком того, что кровеносная система организма начинает замедляться. Обычно сначала это проявляется на ступнях или ногах, но также может быть заметно на руках и ладонях.

Прилив энергии

Незадолго до смерти человек может испытать внезапный прилив энергии и ясности сознания. Как объяснила Руби Грэмлоу, медсестра, медсестра хосписа Red River Valley, этот период может быть отмечен повышенным аппетитом, связной речью и даже беспокойством и подвижностью. В некоторых случаях этот прилив может усыпить бдительность близких пациента, заставив их поверить, что он или она выздоравливает.

По данным GoodRx Health, четыре из десяти человек испытывают этот всплеск энергии, иногда называемый "концом жизни" или "терминальной ясностью", перед смертью. Когда это происходит, пациент обычно внимателен, спокоен и сосредоточен. Это может вызвать замешательство у близких, но эксперты сходятся во мнении, что это следует рассматривать как время для последнего прощания и последних слов любви и утешения, а не как признак того, что все меняется.

Изменения в работе кишечника и мочевого пузыря

Изменения в работе кишечника и мочевого пузыря являются неприятным побочным продуктом человека, приближающегося к концу жизни. По данным Quest Healthcare, 18% пациентов, получающих паллиативную помощь, могут страдать от изменений в привычках дефекации. К тому времени, когда пациент приближается к смерти, это число может возрасти до 80%.

My Health Alberta сообщает, что пациенты в конце жизни могут реже мочиться. И когда они все же мочатся, моча будет темнее по цвету, с оттенками коричневого или красного. Кроме того, пациенту может быть сложнее опорожнять кишечник из-за снижения потребления жидкости.

Изменения в характере дыхания

По мере приближения конца жизни и начала процесса отключения организма очень часто нарушается характер дыхания пациента. Один из наиболее распространенных типов дыхания, наблюдаемых в конце жизни, известен как дыхание Чейна-Стокса. Он характеризуется глубоким дыханием, за которым следуют все более и более поверхностные вдохи и даже полная остановка дыхания. Хотя это может вызывать тревогу у близких пациента, дыхание Чейна-Стокса обычно безболезненно для самого пациента.

Еще одно изменение дыхания, которое может произойти по мере приближения конца жизни, известно как агональное дыхание. Когда это происходит, дыхание становится непроизвольным актом, и дыхание может быть отмечено чем-то, что может звучать как хрюканье или хрипы, когда воздух нагнетается через теперь расслабленные голосовые связки пациента. Хотя это может создать впечатление, что умирающий задыхается, на самом деле это просто рефлекторная работа дыхательной системы.

Галлюцинации и бред

Галлюцинации и видения встречаются перед смертью чаще, чем можно было бы подумать, согласно Crossroads Hospice & Palliative Care. Опекуны сообщали о том, что пациенты в конце жизни видят людей, которых нет рядом, разговаривают с близкими, которые умерли, и чувствуют запахи, такие как сигары или духи, которые могут чувствовать только они. Они также могут быть взволнованы этими видениями, возможно, связывая их с прошлыми действиями или людьми, которым они причинили зло. Эксперты утверждают, что для опекунов и близких, которые имеют дело с пациентом, который испытывает эти видения, важно не пытаться доказать или опровергнуть видения, а попытаться проявить чуткость и понимание того, что испытывает пациент.

Согласно исследованию 2016 года, опубликованному в Indian Journal of Palliative Care, более 60% пациентов сообщили, что видели сны и видения в конце жизни. Из них 78% сообщили, что видели людей, которые умерли до них, включая друзей и родственников. Более 80% сказали, что изначально были расстроены этими видениями, но в конечном итоге почувствовали себя лучше после обсуждения их с исследовательской группой.

Больше спать

Когда человек умирает, его метаболизм замедляется, что может привести к чувству усталости и утомления. В результате они могут спать все больше и больше в течение дня. Дипломированная медсестра Барбара Карнес говорит, что чрезмерный сон — это естественная часть организма, которая отключается, сравнивая тело с батареей, которая теряет заряд. Хотя сон может дать умирающему пациенту немного энергии, в конечном итоге ему просто больше не понадобится заряд, обеспечиваемый сном, или он будет бодрствовать в течение длительных периодов времени.

По данным Healthline, одной из причин, по которой умирающий человек спит меньше, является снижение метаболизма. По мере того, как метаболизм организма нарушается, становится все труднее поддерживать энергию. Когда это происходит, сдерживать усталость может быть сложной задачей. Лучшее, что может сделать близкий человек в таких случаях, — позволить пациенту спать столько, сколько ему нужно, следить за тем, чтобы он вставал, когда может, и оставался подвижным, чтобы избежать развития пролежней.