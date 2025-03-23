Эти обычные продукты, которые большинство из нас ест ежедневно, на самом деле препядствуют цели похудеть.

Даже если вы внесли радикальные изменения в рацион, всегда будут скрытые продукты и напитки, которые, способствуют некоторому набору веса.

Речь идет об употреблении определенных видов продуктов с дополнительными калориями, жирами и добавленными сахарами может способствовать набору, а не потере веса, пишет Eatthis. Издание выделило 9 распространенных продуктов и напитков, которые могут скрытно приводить к проблемам с похудением.

Ароматизированный йогурт

Видео дня

Йогурт очень полезен, поскольку добавляет в рацион белок, кальций и пробиотики. Однако в ароматизарованных йогуртах много добавленного сахара. Согласно журналу Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, существует сильная связь между потреблением добавленного сахара и набором веса, жиром на животе и риском ожирения.

Лучше употребляйте неароматизированный греческий йогурт или ароматизированные варианты без сахара.

Завтрак из хлопьев

Многие хлопья перегружены добавленным сахаром и содержат мало или совсем не содержат клетчатки или белка. Недостаток белка может вызвать чувство голода, что может привести к перееданию днем. Согласно журналу Journal of Nutrition, люди, которые не потребляют достаточно белка, подвержены большему риску набора веса.

Недостаток клетчатки также может косвенно способствовать набору веса, поскольку вы можете не чувствовать себя сытым после еды, а увеличение ежедневного потребления клетчатки может снизить риск набора веса.

При выборе завтрака из хлопьев, ищите более полезные сорта с низким содержанием добавленного сахара и высоким содержанием клетчатки и белка. Это поможет вам начать день правильно.

Булочки

Употребление хлебобулочных изделий из белой муки может способствовать набору веса. На это есть несколько причин. Первая - недостаток клетчатки, которая помогает быть сытым после еды и не переедать.

Кроме того, клетчатка помогает улучшить здоровье кишечника, и исследования показали, что существует тесная связь между здоровым микробиомом кишечника и способностью терять или контролировать вес.

Смузи

Ингредиенты смузи - это то, что делает или разрушает его пищевую ценность. Например, употребление смузи, приготовленного дома, с белком, клетчаткой и низким содержанием жира, может снизить количество калорий и сахара, помогая оставаться сытыми до следующего приема пищи. Однако, к сожалению, смузи легко превращаются в сахарные и калорийные бомбы, когда вы включаете такие ингредиенты, как сладкие йогурты, слишком много орехового масла, или когда вы покупаете готовые смузи.

Смесь сухофруктов

Если вы едите смесь из сухофруктов со сбалансированным количеством орехов, семян и фруктов, вы дадите организму питательную дозу белка, клетчатки и антиоксидантов, которые помогут оставаться сытыми между приемами пищи.

Однако если в вашей любимой смеси из сухофруктов содержится много шоколада, это может незаметно увеличить потребление добавленного сахара и калорий, даже если вы этого не осознаете.

Газировка

Все знают, что газировка переполнена сахаром, но мы иногда не осознаем, насколько пагубной может быть ежедневная привычка пить ее. Вместе с газировкой вы выпиваете за один присест втрое больше сахара, чем рекомендует Американская кардиологическая ассоциация.

Эти подслащенные напитки не только вредны для здоровья сердца, но и являются потенциальными виновниками набора веса.

Батончики мюсли

Это хитрый момент, потому что существует множество батончиков мюсли, которые полезны и полны питательных веществ. Однако тонны батончиков позиционируют себя как "здоровые", но на самом деле перегружены дополнительными калориями и сахаром. Если вы перекусываете сладким батончиком мюсли между приемами пищи или начинаете свой день с одного такого вместо нормального завтрака, вы можете неосознанно способствовать набору лишнего веса.

Алкоголь

Если вы чувствуете, что питаетесь очень здоровой пищей, но все равно не худеете, возможно, дело в алкогольных напитках, которые вы потягиваете вечером. Бокал или два вина время от времени довольно безвредны, но если у вас есть привычка потягивать вино перед сном или часто встречаться с друзьями, вы можете потреблять больше калорий и сахара, чем думаете.

Обезжиренные или "диетические" продукты

Вы можете думать, что выбор обезжиренных или нежирных продуктов автоматически поможет вам сократить потребление калорий и похудеть, но некоторые обезжиренные продукты перегружены добавленным сахаром, чтобы компенсировать недостаток жира, что может быстро способствовать набору веса.

Обезжиренные заправки для салатов, обезжиренное мороженое, арахисовое масло с пониженным содержанием жира, обезжиренные ароматизированные йогурты и обезжиренные хлопья — все это примеры продуктов, которые содержат больше добавленного сахара, чем их обычные аналоги.

Вас также могут заинтересовать новости: