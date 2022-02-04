4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. В этот день распространяется информация об онкологических заболеваниях, чтобы повысить осведомленность людей о рисках. Рак – вторая причина смертности в мире. Но есть и хорошие новости: согласно данным Всемирной организации здоровья, до 50% онкологических заболеваний можно предотвратить, если уменьшить влияние факторов риска. Компания "Альфа Страхование" в этот день хочет напомнить украинцам, что следует делать для защиты своего здоровья от рака. Рекомендации разработаны совместно с врачом-онкологом – Мальцем Миланом.

Жить без табака

Курение табака является одним из главных факторов риска онкологических заболеваний. Курение вызывает рак дыхательных путей, полости рта, гортани, пищевода и т.д. Избавиться от этой привычки для многих сложно, ведь формируется зависимость. Поэтому следует планировать постепенное уменьшение никотина в жизни, а в процессе поощрять себя за достижение маленьких результатов.

Сбалансировать рацион

Полноценное и правильное питание может снизить риск онкологических заболеваний. Для профилактики рака врачи советуют регулярно употреблять натуральные продукты растительного происхождения: свежие фрукты и овощи, цельнозерновые и бобовые. Следует уменьшать объем обработанной пищи: консервы, колбасы и т.п., а также не злоупотреблять алкоголем.

Поддерживать физическую активность

Бег на свежем воздухе или тренировки в фитнес-клубе – каждый может выбрать удобный и интересный способ поддерживать физическую активность. Для профилактики заболеваний достаточно 30 минут в день уделять физическим упражнениям. Уместна будет даже прогулка на свежем воздухе и утренняя гимнастика.

Заботиться о ментальном здоровье

Хронический стресс и эмоциональные нагрузки негативно влияют на физическое здоровье человека, поэтому следует заботиться и о психоэмоциональном состоянии. Недавно компания "Альфа Страхование" инициировала промокампанию "бо себе люблю", в рамках которой блоггеры и лидеры мнений рассказывали о заботе о себе. Вдохновиться историями можно по ссылке.

Делать прививку

По данным ВОЗ, примерно 30% случаев рака в странах с низким и средним уровнем дохода обусловлены вирусным гепатитом и вирусом папилломы. Вакцинация против этих вирусов может стать эффективной профилактикой рака печени и рака шейки матки.

Загорать осторожно

Одним из наиболее распространенных онкологических заболеваний является рак кожи. Его легко предотвратить, если защищать себя от прямого солнечного излучения. Врачи рекомендуют использовать солнцезащитные средства (крем, бальзам и т.п.), особенно в солнечные дни в течение года, не только летом.

Регулярно проверять здоровье

Онкологические заболевания можно предупредить, если делать регулярные профилактические осмотры у специалистов и скрининговые исследования.

"Для разных типов рака это увеличивает шансы раннего выявления болезни и повышает эффективность лечения. Оптимальный график онкоскрининга стоит обсудить с врачом", — добавляет онколог Малец Милан.

Профилактические действия увеличивают шансы на здоровье. Усилить свою защиту от рисков раковых заболеваний можно с помощью медицинского страхования. Компания "Альфа Страхование" разработала специальную программу "Подари себе жизнь" для защиты клиентов во время лечения рака. В зависимости от выбранных опций страховка предусматривает организацию и оплату диагностики и лечения в современных клиниках Украины, Израиля, Испании, Южной Кореи, Турции, Польши и Испании. Это может значительно облегчить процесс выздоровления и защитить от непредсказуемых затрат.