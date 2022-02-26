За второго раненого ребенка в реанимации борются врачи.

В Сумской области умерла 7-летний ребенок, который получил ранения при обстреле Ахтырки из "Градов".

Об этом в Facebook написала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Гланс Алиса, 26.05.2014 – 26.02.2022, время смерти 13.15. Она не дожила 3 месяца до 8 лет. Девочка из Ахтырки на Сумщине - очередная жертва кровавого агрессора. Сутки назад этот ребенок был тяжело ранен во время обстрела дошкольного учебного заведения из "Урагана" и "Града"", - сообщила она.

По данным Венедиктовой, за второго раненого ребенка в реанимации борются врачи.

"Маленькая девочка стала очередной жертвой кровавого агрессора. Начато досудебное расследование по факту гибели 7-летней Алисы в г. Ахтырка на Сумщине по ч. 2 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны", – проинформировала пресс-служба офиса генпрокурора.

Как сообщалось, в городе Ахтырка Сумской области в результате обстрелу российскими войсками детского сада погиб охранник, пострадала сотрудница и двое детей.

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