На момент нападения оккупантов врачи как раз находились на выезде для оказания медицинской помощи жителям района.

Оккупанты из градов обстреляли врачей в жилом комплексе "Камелот" г. Северодонецка. У медиков минно-взрывные ранения в виде контузии средней степени тяжести.

Об этом сообщил в Telegram советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Отмечается, что на момент нападения оккупантов врачи как раз находились на выезде для оказания медицинской помощи жителям района.

Советник главы МВД отметил, что в этом районе никогда не было военных объектов и военнослужащих.

"Врачи находились в специализированном медицинском транспорте и получили минно-взривні ранения в виде контузии средней степени тяжести", – добавил Геращенко.