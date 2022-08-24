Ребенка пришлось повторно оперировать.

На Киевщине врачи после операции оставили посторонний предмет в теле 7-летнего ребенка.

Об этом сообщается на странице Киевской областной прокуратуры в социальной сети Facebook.

"При процессуальном руководстве Бориспольской окружной прокуратуры начато уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским работником (ч. 2 ст. 140 УК Украины). По данным следствия, 7-летнему мальчику в хирургическом отделении одной из больниц области провели оперативное вмешательство. После выписки из медучреждения ребенок жаловался на плохое самочувствие", - говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, родители доставили мальчика в НДСБ "Охматдет", где ему было проведено повторное оперативное вмешательство, во время которого медицинский персонал достал из тела ребенка отрезок ткани, оставленный после предыдущей операции.

В настоящее время проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства указанного происшествия.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что львовские врачи вернули с "того света" раненую женщину, которая попала под обстрел на Донбассе.

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