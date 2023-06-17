Населению необходимо воздержаться от употребления рыбы и морепродуктов неизвестного происхождения.

В Черном море, Белгород-Днестровском лимане и в реке Дунай категорически запрещено купание, вылов рыбы и морепродуктов.

Как сообщает пресс-служба мэрии города Одесса, сегодня стали известны последние результаты лабораторных исследований проб воды из объектов окружающей среды. Это вирусологические, микробиологические и паразитарные исследования, которые сделаны в лабораториях государственного учреждения "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава".

По данным пресс-службы, за последнюю неделю выделены возбудители ряда инфекционных болезней. В частности, сальмонелла энтеритидис и тифимуриум, рота-астравирусы, холероподобные нагвибрионы, холероподобные вибрионы алгинолитикус, парагемолитикус, яйца и личинки гельминтов как людей, так и животных - острицы, власоголовки, собачьи аскариды, ооцисты криптоспоридий.

Кроме того, значительно превышает нормативные требования индекс ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки).

"Наличие всех перечисленных биологических патогенов в воде открытых водоемов Одесской области, в частности Черном море, Белгород-Днестровском лимане и реки Дунай, создает реальную угрозу жизни и здоровью населения. Поэтому категорически запрещено купание в море, вылов рыбы и морепродуктов в открытых водоемах", - заявляет мэрия.

Также акцентируется на том, что населению необходимо воздержаться от употребления рыбы и морепродуктов неизвестного происхождения.

Справка. Сальмонелла (Salmonella) - это род грамм-отрицательных бактерий, семейства энтеробактерий, вызывающих брюшной тиф, паратифы и т. д. Астровирусы являются одной из причин гастроэнтеритов, в частности у малолетних детей. Холероподобные вибрионы не являются возбудителями холеры, но вызывают заболевания острыми кишечными инфекциями при заглатывании загрязненной воды во время купания или при использовании такой воды для мытья посуды, овощей, фруктов.

Как сообщал УНИАН, 6 июня российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС, из-за чего произошла масштабная техногенная катастрофа. Искусственное наводнение затопило огромную территорию, бурные потоки загрязненной пресной воды попали в Черное море. Экологи, биологи и другие специалисты заявили, что море на побережье Одессы надолго становится непригодным для купания и вылова рыбы для потребления.

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