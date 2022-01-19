Развитие и усовершенствование патологоанатомической службы в Украине вопрос насущный и неизбежный в опции настоящего времени. В самом деле, может ли быть патологоанатомическое отделение современным и инновационным? – Да!

Благодаря украинской строительной компании БК КБР и консорциуму NESTRA в Киеве работает современное патологоанатомическое отделение на базе "Центра инновационных медицинских технологий НАН Украины", аналогов которому в стране нет.

"Наша компания всегда работает на результат. Патологоанатомическое отделение – сложный вызов в ремонтных работах, хотелось сделать его – патологоанатомической службой будущего – современной и энергоэффективной. Уверен, что нам это удалось", – отметил Дмитрий Нестерук, директор БК КБР и консорциум NESTRA.

Сам медицинский персонал Центра инновационных медицинских технологий НАН Украины характеризует капитальную реконструкцию патологоанатомического отделения эффективной и на высоком уровне, тем более что это всегда самый сложный объект в больницах, требующий специального ремонта и соответствующего оборудования. В помещении, в частности, установлены металлические стены, современные холодильники, вытяжки и соответствующая система кондиционирования. Такое патологоанатомическое отделение стало первым в Украине.

Особенно ценно то, что на сегодняшний день значительно повысилась эффективность деятельности патологоанатомического отделения. Отныне в отделении работает модернизированный и оснащенный всем необходимым ритуальный зал, сделан современный коридор для посетителей, а это является проявлением заботы и уважения к родственникам пациентов в таких важных государственных медицинских учреждениях, как "Центр инновационных медицинских технологий НАН Украины".

Помещение новой функции (патологоанатомическое отделение) размещено максимально автономно с обеспечением минимальных связей путей с существующими путями персонала, посетителей и больных. Оно расположено таким образом, что из окон палат (коридоры, с/у и т.д.) не просматриваются ритуальные процессы ПАО, что предусмотрено в действующих нормативных документах.

Кроме выполненного ремонта в патологоанатомическом отделении БК КБР и NESTRA в 2021 году закончили все колоссальные ремонтные работы в "Центре инновационных медицинских технологий НАН Украины".

БК КБР и консорциум NESTRA уже 7 лет существует на рынке Украины. За этот период компания сдала более 100 объектов и завоевала безупречную репутацию среди строительных компаний. Все кейсы ремонтных работ и весь спектр услуг, которые можно заказать в концерне NESTRA, смотрите на сайте: http://nestra.ua/