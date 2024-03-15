Важно знать, куда девать просроченные лекарства, и можно ли их пить по необходимости.

Лекарства, к сожалению, стали неотъемлемой частью нашей жизни. Однако иногда они лежат довольно долго, из-за чего срок их годности подходит к концу. Не все люди знают, можно ли употреблять просроченные лекарства, а если нет, то куда их выбрасывать.

Как распознать просроченные лекарства - верные "сигналы"

По обычным таблеткам не всегда видно, что они уже просрочены, но не все виды препаратов выпускаются только в блистерах. Рассказываем, как выглядят просроченные лекарства:

таблетки стали другого цвета, нежели изначально;

изменилась форма или консистенция (вместо твердой - крошка, вместо круга - мятое нечто);

нарушилась герметичность упаковки;

появился налет или неприятный запах;

образовался мутный осадок или расслойки;

капсулы сморщились или склеились.

Если вы видите один или несколько таких признаков, то перед вами находятся просроченные лекарства - последствия от их употребления могут быть непредсказуемыми, поэтому лучше воздержаться от их употребления.

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Можно ли принимать лекарства с истекшим сроком годности - мнение врача

Терапевт Марина Крапивнер в комментарии УНИАН рассказывает, что делать, если нашли у себя в аптечке просроченные лекарства - можно принимать или нет. Она подчеркнула, что в целом это не рекомендуется.

Мы не рекомендуем. Но мы понимаем, что сейчас бывают разные ситуации и люди находятся в разных условиях. И кто-то находится где-то близко к зоне боевых действий - возможно, нету доступа к лекарствам. Экстремальная ситуация. То в этой ситуации мы разрешим пациентам принять лекарства.

ВАЖНО: терапевт также говорит, сколько времени можно использовать лекарства после истечения срока годности - допустимый срок - максимум 1 месяц.

Относительно того, есть ли такие препараты, у которых срок годности значения не имеет, и такие, которые категорически нельзя употреблять после истечения срока годности, Крапивнер отметила, что точно не советует употреблять антибиотики после окончания срока годности.

Антибиотики нужны для лечения серьезных инфекций. Поэтому, если мы принимаем просроченный антибиотик, а его активность ниже, то мы теряем время, не получаем эффекта.

Так, отметила Крапивнер, употреблять просроченные лекарства в целом не рекомендуется, в первую очередь, из-за того, что человек не получит нужного эффекта, а не потому что они становятся токсичными. "В первую очередь - не тот эффект. А потом, наверняка, многие видели, что со временем таблетки или капли меняют свой цвет. То есть, там происходит какая-то химическая реакция под воздействием солнечного света, воздуха, они окисляются. Поэтому толку не будет", - сказала она.

Что делать с лекарствами с истекшим сроком годности - инструкция

Если вы обнаружили просроченные лекарства у себя дома и не желаете их принимать, то лучше правильно утилизировать. Попробуйте найти в своем городе пункт приема лекарств и отнесите всё туда, но если такого не нашлось, то просто измельчите таблетки, смешайте их с другими непищевыми отходами, пересыпьте в стеклянный сосуд и закройте крышкой. Жидкие препараты (сиропы и растворы) можно разбавить в воде и слить в канализацию. Такие действия необходимо выполнять, чтобы другие люди или животные не смогли выпить таблеточку, которую не захотели пить вы.

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