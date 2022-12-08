УНИАН разбирался, как правильно пить кофе утром, чтобы получить больше пользы от напитка, чем вреда.

Утренний кофе давно стал для многих уже своеобразной традицией. При этом далеко не все знают, что будет, если выпить кофе на пустой желудок, и как правильно пить кофе утром, чтобы получить от ароматного напитка больше пользы, чем вреда.

УНИАН собрал полезную информацию и советы по указанной теме. В частности, в этом материале вы найдете ответы на вопросы: как правильно пить кофе, чтобы не навредить желудку и что пить перед кофе советуют специалисты.

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Можно ли пить кофе на голодный желудок

Несмотря на то, что польза кофе давно доказана, он может стать действительно серьезным ударом по желудку. Все дело в том, что пить кофе утром натощак чревато такими последствиями, как изжога, тошнота и даже гастрит с диабетом.

К тому же, регулярная даже небольшая доза этого вкусного напитка с утра и на голодный желудок угрожает не только нашей пищеварительной, но также сердечно-сосудистой и нервной системам организма.

Кофе на голодный желудок: исследования

Британские физиологи выяснили, что утренний кофе ухудшает способность организма к метаболизму глюкозы, а это может запросто спровоцировать диабет.

Соответствующее исследование опубликовали в журнале British Journal of Nutrition.

Проведенный учеными эксперимент установил, что регулярное кофе натощак привело к резкому росту показателя глюкозы в крови. Исследователи пришли к выводу, что в итоге кофеин может привести к инсулинорезистентности.

Еще известно, что кофеин является причиной выброса в кровь большего количества жиров. Это также препятствует организму получать из крови глюкозу.

Что пить перед кофе

Специалисты рекомендуют перед кофе пить воду комнатной температуры.

Большой стакан воды перед утренним кофейным ритуалом убережет ваш организм от негативных последствий.

Чтобы избежать вышеописанных проблем, не допустить расстройство желудка и других неприятных эффектов от кофе, заведите себе правило первым делом по утрам пить воду.

Простую воду можно заменить травяным чаем, овощным соком или минералкой.

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