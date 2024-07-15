Не все люди понимают, почему в жару рекомендуют пить горячее и кому именно дают такой совет.

Многие слышали рекомендацию о том, что горячий чай в жару пьют даже в странах с действительно жарким климатом - считается, что после горячего напитка тело бросает в жар, оно активнее отдает пот, а затем охлаждается. Самый известный врач Украины объяснил, почему надо пить горячее и кому стоит так делать.

Почему в жару пьют горячий чай и можно ли так поступать

В своем TikTok Комаровский объяснил, что горячие напитки помогают нам потерять тепло, только если есть возможность испарения пота. Он сказал, что лучше пить летом прохладные напитки и есть мороженое, если вы знаете, что такой возможности нет.

Он привел в пример жителей той самой Средней или Центральной Азии, где пьют горячий чай из пиалы при сорокаградусной жаре и посоветовал не заниматься глупостями, ведь разница между организмами жителей Украины и Азии очень велика.

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По словам Комаровского, кто пьет горячий чай в жару, должен остаться в помещении с кондиционером, причем, чем человек старше, тем внимательнее он должен отнестись к этому совету. Кроме того, такие факторы как ветер и сквозняк (то есть, возможности испарения пота) не могут гарантировать отсутствия перегрева.

Признаки перегрева могут быть следующими:

бледность кожи;

сухость слизистых;

жажда;

головная боль;

повышение температуры тела.

В таком случае пить горячий чай и другие горячие напитки категорически запрещено. В противном случае есть риск получить тепловой удар и вместо улучшения самочувствия заметно ухудшить его.

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