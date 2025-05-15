В целом, рыба является отличным источником полноценного белка, что означает, что она содержит все незаменимые аминокислоты.

Рыба - универсальный источник белка. Но если вы очень любите морепродукты, то можете задаться вопросом, насколько полезно есть рыбу каждый день.

Пищевой консультант Розмари Траут и медицинский консультант Радж Дасгупта рассказали больше о роли рыбы в сбалансированной диете, пишет Delish.

Польза рыбы для здоровья

"Регулярное употребление рыбы связано с более низким риском сердечных заболеваний, инсульта и даже некоторыми преимуществами для психического здоровья", - рассказал Дасгупта.

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Это также считается хорошим способом получения белка. "В целом, рыба является отличным источником полноценного белка, что означает, что она содержит все незаменимые аминокислоты, которые организм не вырабатывает", добавила Траут.

Помимо белка, говорит специалист, такая рыба, как лосось и тунец, богата незаменимыми жирными кислотами, которые организм не вырабатывает. Жирные кислоты, как известно, поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы. Рыба также является хорошим источником холина и йода.

Сколько рыбы полезно есть?

"Ежедневное употребление рыбы не является проблемой для большинства людей, но разнообразие помогает поддерживать сбалансированный рацион и снижает любой долгосрочный риск от загрязняющих веществ", - сказал Дасгупта.

Он отметил, что основная проблема употребления рыбы в пищу - это риск ртути, хотя "это, как правило, не является причиной для сильного беспокойства для большинства взрослых".

"Биоаккумуляция метилртути вызывает беспокойство, поскольку она токсична, особенно для центральной нервной системы", - сказала Траут. Метилртуть особенно вредна для развивающегося мозга, поэтому беременным и кормяжим рекомендуется избегать употребления в пищу такой рыбы, как рыба-меч, тунец и акула.

Вот полный список рыб с низким содержанием ртути: лосось, креветки, черный морской окунь, треска, гребешки, тиляпия, лобстер и сардины.

Лучше есть дикую или выращенную рыбу?

Существует много дискуссий о дикой и выращенной на ферме рыбе, но Траут объяснила, что обе являются хорошими источниками белка. Из-за разного рациона дикая и выращенная на ферме рыба может иметь разные вкусовые и питательные характеристики.

"Покупайте рыбу в магазине или у торговца рыбой, которому вы доверяете. Рыба всегда должна быть очень холодной и храниться на самоотливном льду в магазине или замороженной", - посоветовала Траут.

В большинстве случаев, сказал Дасгупта, ежедневное потребление рыбы может быть частью здорового рациона для большинства людей.

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Ранее были названы 11 удивительных преимуществ рыбы. Ученые доказали, что увеличение потребления рыбы связано с улучшением здоровья.

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