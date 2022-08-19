Что будет, если есть орехи каждый день, и кому категорически нельзя их употреблять - читайте на УНИАН.

Сегодня православные верующие будут встречать Ореховый Спас 2022, святить орехи и готовить из них полезные блюда.

Орехи смело можно употреблять в пищу самостоятельно или добавлять в различные блюда. Они насыщают, снабжают организм полезными веществами и даже помогают при профилактике заболеваний. Тем не менее, бесконтрольно орехи есть нельзя - об этом предупреждают нутрициологи и специалисты по здоровому питанию.

Ирина Шеремета, эксперт по питанию и фудкоуч, говорит:

В целом все орехи являются полезными, содержат ненасыщенные жиры, белки, витамины и каждый вид имеет свой уникальный набор полезных микроэлементов. Однако, менее полезными орехи может сделать метод их приготовления, а именно термическая обработка: обжарка или запекание. Особенно обжарка в масле. Именно после такой обработки теряются полезные свойства орехов и появятся большое количество вредных для организма - трансжиров.

Она считает, что вредно употреблять людям, которые имеют аллергическую реакцию на какое-то вещество в составе продукта. В данном случае человеку нужно определить аллерген с помощью лабораторной диагностики для того, чтобы исключить его из рациона. А термически обработанные орехи с трансжирами не являются полезными для всех, а особенно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Подробнее о том, в чем вред и польза орехов, какие выбрать для себя - читайте далее в статье.

Польза орехов - 4 аргумента "за"

Продукт способен избавить вас от депрессии или предотвратить ее, а также благотворно повлиять на самочувствие. Но это только в том случае, если орехи составляют лишь часть рациона, а не его основу.

Среди полезных свойств орехов диетологи выделяют:

Наличие кальция, калия, магния, железа, фосфора и других минералов. Вкусные орешки также богаты клетчаткой, витаминами A, B, C, D и E . Причем, для того, чтобы получать максимальную пользу из таких лакомств, есть их нужно в сыром виде.

и других минералов. Вкусные орешки также богаты . Причем, для того, чтобы получать максимальную пользу из таких лакомств, есть их нужно в сыром виде. Омолаживающие свойства фисташки и пекана , которые дают им право называться anti-age продуктами. Миндаль содержит витамины В3 , которые улучшают состояние кожи, зубов, волос и ногтей.

, которые дают им право называться продуктами. содержит , которые улучшают состояние кожи, зубов, волос и ногтей. Способность выводить из организма шлаки и токсины , содержат фолиевую кислоту , которая укрепляет иммунитет и сердечно-сосудистую систему. Полиненасыщенные жиры Омега 3 способствуют похудению, улучшают состояние глаз и суставов, активизируют работу мозга.

, содержат , которая укрепляет иммунитет и сердечно-сосудистую систему. Полиненасыщенные жиры способствуют похудению, улучшают состояние глаз и суставов, активизируют работу мозга. Анти-стресс свойства, которыми обладает фисташка, грецкий и кедровый орехи . Помогают избежать хронической усталости, бессонницы и апатии. Благотворно влияют на щитовидную железу.

Чем вреден орех и кому стоит от него отказаться

Неоспоримая польза плодов - это не "зеленый свет" к бесконтрольному их употреблению. Нижеперечисленные негативные свойства проявляются, обычно, при передозировке:

Высокая калорийность - в любом виде орехов на 100 гр содержится более 500 ккал , а регулярные внушительные дозы продукта обязательно скажутся на фигуре.

- в любом виде орехов содержится , а регулярные внушительные дозы продукта обязательно скажутся на фигуре. Аллергия . Самый коварный орех - арахис, который внезапно может спровоцировать аллергию у любого человека. У детей даже наблюдались случаи псориаза или экземы. Фундук противопоказан диабетикам, а от сырого кешью можно получить ожог - под скорлупой есть таятся вредные вещества.

. Самый коварный орех - арахис, который внезапно может спровоцировать аллергию у любого человека. У детей даже наблюдались случаи псориаза или экземы. Фундук противопоказан диабетикам, а от сырого кешью можно получить ожог - под скорлупой есть таятся вредные вещества. Негативное влияние на органы . Если употреблять орехи в больших количествах или, зная о непереносимости, то миндаль обязательно "ударит" по почкам, а фундук - по сосудам.

Что будет если есть орехи каждый день - топ 5 самых полезных

Фундук - помогает при заболеваниях сердца или сосудов, варикозе, малокровии, проблемах с давлением. Врачи рекомендуют употреблять фундук для профилактики онкологических заболеваний, лучше - в сыром виде.

- помогает при заболеваниях сердца или сосудов, варикозе, малокровии, проблемах с давлением. Врачи рекомендуют употреблять фундук для профилактики онкологических заболеваний, лучше - в сыром виде. Грецкий орех рекомендован тем, кто часто жалуется на боли в области сердца, или имеет проблемы с щитовидной железой. Грецкий орех улучшает работу мозга и считается рекордсменом по содержанию Омега 3. Также полезен при болезнях ЖКТ, почек и печени.

рекомендован тем, кто часто жалуется на боли в области сердца, или имеет проблемы с щитовидной железой. Грецкий орех улучшает работу мозга и считается рекордсменом по содержанию Омега 3. Также полезен при болезнях ЖКТ, почек и печени. Миндаль оказывает благотворное влияние на кости, устраняет бессонницу. Диетологи советуют есть миндаль в качестве профилактики гастрита, мочекаменной болезни, мигрени, малокровии или при заболеваниях глаз.

оказывает благотворное влияние на кости, устраняет бессонницу. Диетологи советуют есть миндаль в качестве профилактики гастрита, мочекаменной болезни, мигрени, малокровии или при заболеваниях глаз. Бразильский орех - продукт, который продлевает молодость. Особенно полезен для женщин, борется с признаками преждевременного старения организма. Снижает риск развития онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.

- продукт, который продлевает молодость. Особенно полезен для женщин, борется с признаками преждевременного старения организма. Снижает риск развития онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Арахис улучшает зрение и память. обладает седативным эффектом, помогает нормализовать сон. Также эффективно утоляет голод, поэтому рекомендован диетологами.

Помните, что безопасная и полезная норма орехов в день - 20 грамм.

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