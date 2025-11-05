Рассказываем, можно ли есть костный мозг курицы и говядины.

Веками люди употребляли вкусный и питательный костный мозг животных. До сих пор в некоторых странах он считается деликатесом. Этот продукт обладает сладким, насыщенным вкусом и необычной текстурой.

Ранее мы рассказывали, какое оливковое масло лучше.

Полезно ли есть костный мозг животных

Костный мозг расположен в центре тазовых, бедренных костей и позвоночнике. Его стволовые клетки производят красные и белые кровяные клетки, которые переносят кислород по кровотоку.

Видео дня

Как пишет американский портал, посвященный здоровью и медицине WebMD, употребление костного мозга связывают со многими позитивным эффектам для здоровья.

Снижение риска заболеваний, связанных с лишним весом

Одно исследование показало, что жировая ткань костного мозга содержит гормон адипонектин, который помогает расщеплять жиры. Адипонектин может поддерживать чувствительность к инсулину и связан со снижением риска диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и других видов рака, связанных с ожирением.

У людей с избыточным весом уровень адипонектина, как правило, ниже, но уровень гормона повышается по мере снижения веса.

Поддерживает здоровье кожи, костей и суставов

Костный мозг полон коллагена, который улучшает здоровье, прочность костей и кожи.

Он также богат глюкозамином - соединением, которое помогает при остеоартрите, облегчает боль в суставах и уменьшает воспаление в них.

Снижает риск воспалительных заболеваний

Глицин и конъюгированная линолевая кислота, которые в большом количестве содержатся в костном мозге, обладают сильными противовоспалительными свойствами. При этом хроническое воспаление связано с такими серьезными заболеваниями, как рак, болезни сердца, диабет, артрит, депрессия и болезнь Альцгеймера.

Большое количество питательных веществ

Костный мозг также содержит значительную часть рекомендуемой суточной нормы потребления питательных веществ и минералов. Например, в 100 граммах костного мозга северного оленя есть:

Рибофлавин - 39% от суточной нормы;

Железо -17%;

Витамин Е - 15%;

Тиамин - 2%;

Витамин B12 - 52%

Витамин А - 5%.

При этом его калорийность на эту порцию может достигать 785. В нем 84 г жиров и 7 г белка.

Теперь перейдем к тому, можно ли есть костный мозг говядины или есть какие-то ограничения.

Как есть костный мозг

Хотя этот продукт является отличным источником различных витаминов и минералов, он также богат жирами. Добавлять его в рацион стоит в умеренном количестве, иначе это приведет к набору веса.

Есть десятки способов добавить костный мозг в свое меню. Убедитесь, что вы покупаете его у проверенного мясника. Вам нужны чистые кости бледно-розового цвета, полученные от животных, которые жили в естественных условиях и не паслись на пастбищах.

Костный мозг можно получить практически от любого животного, но говяжий - самый популярный. При покупке стоит уточнять, что вам нужен костный мозг. Тогда мясник сможет подобрать вам подходящие кости. Можно также попросить голяшки, бычий хвост, шейные или бедренные кости.

Разобравшись, полезно ли есть костный мозг животных и как выбрать кости, стоит ознакомиться со способами его приготовления.

Традиционно этот продукт используют в бульоне или супе. Количество костного мозга зависит от желаемой густоты или насыщенности жидкости. Процесс готовки займет много времен. Нужно варить кости на медленном огне в течение 36–48 часов.

Можно также добавить его в соус или приготовить на сковороде с добавлением оливкового масла. Некоторые едят костный мозг, намазав на крекер или тост.

Вас также могут заинтересовать новости: